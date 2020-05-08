Російські силовики оштрафували кримського татарина на 2000 рублів
|15:15 25.05.2020
|Крым
Кримського татарина Ділявера Меметова, який двічі намагався виїхати з окупованого Криму на материкову частину України, оштрафували на 2000 рублів через вирвані сторінки в документах чоловіка.
Про це повідомляє "Кримська солідарність".
"Документи зіпсовані НЕ Меметовим. Це алогічно - виїжджати в дорогу з вирваними з паспорта сторінками. Він не в перший раз перетинає кордон. Звичайно, ми будемо оскаржувати дії співробітників прикордонної служби в управління ФСБ і будемо вимагати провести перевірку законності їх дій Слідчим комітетом", - розповів адвокат Назім Шейхмамбетов.
Відзначається, що чоловіка відпустили з постановою про заборону на виїзд і постановою про призначення адміністративного покарання у розмірі 2000 рублів.
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