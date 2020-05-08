Фігурант "справи українських диверсантів" Володимир Дудка написав листа, в якому підкреслив, що він ні в чому не винен, а "просто потрапив в шестерінки політичних відносин між Україною і Росією".

Текст листа опублікувала активістка з Латвії Тетяна Лазда на своїй сторінці в Facebook, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.

"У мене все нормально, якщо можна нормальним назвати утримання мене в ув'язненні. Адже я не робив того, в чому мене звинуватили. Просто потрапив у шестерінки політичних відносин між Україною і Росією. Відносно мене все брехня. І вона скрізь. Але Господь сказав: «Немає нічого таємного, що не стало б явним». Так воно і буде", - йдеться в листі.

Нагадаємо, що 9 листопада 2016 року співробітники ФСБ затримали в Севастополі Володимира Дудку, Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Гліба Шаблія за підозрою в підготовці диверсії в Криму (стаття 30 і пункт "а" частини 2 статті 281 КК РФ). У МЗС України заявляли, що ці репресивні дії здійснюються для зовнішньої аудиторії зі спробою дискредитувати Україну в очах світової спільноти, а також для внутрішньої російської аудиторії, щоб переконати в тому, що українці нібито є небезпечними.

18 травня 2017 року Дмитро Штибліков уклав досудову угоду зі слідством, тобто визнав свою провину. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили. 16 листопада 2017 року Севастопольська міська "суд" засудив його до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4 квітня 2019 року Севастопольська міська "суд" засудив фігурантів "справи українських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років ув'язнення і призначив штраф в розмірі 350 і 300 тисяч рублів відповідно.