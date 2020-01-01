Молдова може з 1 червня відкрити торгові центри, ресторани та відновити міжнародне авіасполучення.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, про це заявив президент країни Ігор Додон.

Молдова може з 1 червня відкрити усі ринки і торгівельні центри, ресторани та фітнес-центри, а також почати відновлювати міжнародне авіасполучення. Про це заявив президент Ігор Додон після засідання разом із прем’єром Іоном Кіку та спікером парламенту Зінаїдою Гречаною.

"Ми бачимо позитивну динаміку. Рівень смертності від коронавірусу знизився на 7%, кількість людей, які одужали, зросла на 2,9%... Ми вирішили запропонувати комісії з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я дозволити відкрити ринки у Кишиневі та Бєльцях, торгівельні центри, ресторани й кафе, розважальні і спортивні центри, фітнес-зали, а також міжнародне сполучення", - зазначив Додон.

Фактично зачиненими після 1 червня залишаться лише школи та дитсадки, також збережеться обмеження на зібрання за участі більше 50 людей.

Відповідне рішення комісія з надзвичайних ситуацій має ухвалити сьогодні.

З початку епідемії у Молдові зареєстрували більше 7 тисяч захворювань коронавірусом. Більше 3700 людей вже одужали, померли загалом 256.

Крім того, президент пообіцяв одноразову додаткову виплату пенсіонерам, які отримують менше 3 тисяч леїв, у розмірі 700 леїв (близько тисячі гривень). За його словами, необхідні для цього кошти вже знайшли, їх мають виплатити не пізніше середини осені.

Також Ігор Додон оголосив про намір продовжити підтримку бізнесу у зв’язку з пандемією до 2021 року. Йдеться, зокрема, про сплату відсотків за кредитами компаній у розмірі шестимісячного фонду заробітних плат. При цьому, кредити можна взяти не лише на заробітні плати, а й інвестиції та оборотні кошти. Раніше йшлося про кредити у розмірі трьохмісячного фонду заробітних плат.

Обсяг державної допомоги зросте до 24 млрд леїв.