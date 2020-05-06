Україна продовжила припинення роботи КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом
|14:30 25.05.2020
|Крым
Україна продовжила припинення роботи контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м.Севастополя та виїзду з неї до 22 червня 2020 у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.
Про це повідомляється на Урядовому порталі, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.
"В абзаці першому розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 р. № 291 “Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” ...слово “травня” замінити словом “червня", - йдеться в документі.
Нагадаємо, що Державна прикордонна служба України може пропускати українців на в'їзд і виїзд з окупованого Криму під час карантину і тимчасового обмеження роботи КПВВ при наявності гуманітарних потреб.
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