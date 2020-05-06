Україна продовжила припинення роботи контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м.Севастополя та виїзду з неї до 22 червня 2020 у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це повідомляється на Урядовому порталі, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.

"В абзаці першому розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 р. № 291 “Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” ...слово “травня” замінити словом “червня", - йдеться в документі.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба України може пропускати українців на в'їзд і виїзд з окупованого Криму під час карантину і тимчасового обмеження роботи КПВВ при наявності гуманітарних потреб.