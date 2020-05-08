Оккупанты проводят ротацию кораблей постоянной группировки ВМФ РФ в дальней морской зоне – в Средиземном море. Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», спасательное буксирное судно «СБ-36» и противодиверсионный катер «Кадет» Черноморского флота России осуществляют прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.

«Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где на основании плана ротации корабельных сил войдёт в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота Российской Федерации в дальней морской зоне», — говорится в сообщении.

На переходе морем, экипажи выполнили комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.