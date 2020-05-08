На Черноморском флоте оккупантов начался сбор с командирами кораблей на допуск к самостоятельному управлению силами. Сбор проходит в рамках подготовки военнослужащих командного звена корабельного состава к выполнению поставленных задач в летнем периоде обучения.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

В сборах участвуют более 80 военнослужащих, занимающих командные должности на кораблях оккупационного флота.

Во время сборов командирам предстоит сдать экзамены в учебном центре соединения кораблей охраны водного района и в Черноморском высшем военно-морском училище им. П.С. Нахимова на знание теории.

Также командиры пройдут практическую проверку навыков самостоятельного управления кораблём в виде сдачи зачётов.