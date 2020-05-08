Оккупанты проводят сбор командиров кораблей ЧФ РФ
|14:01 25.05.2020
|Крым
На Черноморском флоте оккупантов начался сбор с командирами кораблей на допуск к самостоятельному управлению силами. Сбор проходит в рамках подготовки военнослужащих командного звена корабельного состава к выполнению поставленных задач в летнем периоде обучения.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
В сборах участвуют более 80 военнослужащих, занимающих командные должности на кораблях оккупационного флота.
Во время сборов командирам предстоит сдать экзамены в учебном центре соединения кораблей охраны водного района и в Черноморском высшем военно-морском училище им. П.С. Нахимова на знание теории.
Также командиры пройдут практическую проверку навыков самостоятельного управления кораблём в виде сдачи зачётов.
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