Пандемія: у Росії кількість інфікованих COVID-19 перевищила 350 тисяч осіб, понад 3,6 тисяч людей - померли
|13:45 25.05.2020
|Россия
У Росії за останню добу зареєстровано 8946 нових випадків зараження коронавірусом в 83 регіонах.
Про це повідомляє УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали у Telegram.
Напередодні приріст склав 8599 осіб. Загальна кількість хворих за час епідемії досягла 353 427.
“За останню добу в Росії виявлено 8 946 хворих новою коронавірусною інфекцією у 83 регіонах, з них 3 908 випадків (43,7%) — активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. Всього в країні наростаючим підсумком виявлено 353 427 хворих в 85 регіонах”, — повідомили в оперативному штабі.
Також за добу зафіксовано 92 летальні випадки. За весь період в Росії від коронавірусу померло 3 633 особи.
“За останню добу в Росії виписано з лікарень по одужанню від коронавірусної інфекції 5 499 осіб. Всього у країні кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 118 798 осіб”, — додали там.
“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено більше 8,9 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 260 тис. тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 25.05.2020 залишаються 287 тис. 683 людини”, — відзначили раніше в штабі.
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