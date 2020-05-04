У Росії за останню добу зареєстровано 8946 нових випадків зараження коронавірусом в 83 регіонах.

Про це повідомляє УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали у Telegram.

Напередодні приріст склав 8599 осіб. Загальна кількість хворих за час епідемії досягла 353 427.

“За останню добу в Росії виявлено 8 946 хворих новою коронавірусною інфекцією у 83 регіонах, з них 3 908 випадків (43,7%) — активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. Всього в країні наростаючим підсумком виявлено 353 427 хворих в 85 регіонах”, — повідомили в оперативному штабі.

Також за добу зафіксовано 92 летальні випадки. За весь період в Росії від коронавірусу померло 3 633 особи.

“За останню добу в Росії виписано з лікарень по одужанню від коронавірусної інфекції 5 499 осіб. Всього у країні кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 118 798 осіб”, — додали там.

“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено більше 8,9 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 260 тис. тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 25.05.2020 залишаються 287 тис. 683 людини”, — відзначили раніше в штабі.