У Греції відновили поромне сполучення з усіма островами

13:31 25.05.2020   Греция

У Греції відновили в понеділок поромне сполучення між материковою частиною країни та всіма островами.

Про це повідомляють європейські ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.

Наприкінці березня рух поромів обмежили на тлі заходів для боротьби з коронавірусом.

На борту пасажирам вимірюють температуру, а також розміщують їх із дотриманням соціальної дистанції.

Зокрема, відновлено відправлення поромів на Лесбос, Родос, Корфу. Заборону на пороми на Крит зняли ще минулого тижня.

Водночас зазначається, що поромне сполучення між Грецією та Італією все ще не працює. Очікується, що судна почнуть курсувати з червня.

У Греції зафіксовано один із найнижчих рівнів поширення коронавірусу серед середземноморських країн. Грецький уряд очікує початку туристичного сезону 15 червня.



Ще на цю тему:

13:45 21.05.2020
Без карантину і тесту на коронавірус: Греція відкриє туристичний сезон в червні
11:00 18.05.2020
У Греції відкрили сотні пляжів
16:00 08.05.2020
Греція пропонує "безпечний коридор" для подорожей з країн, які впоралися з коронавірусом
19:41 07.05.2020
Греція з понеділка відновить навчання випускних класів
17:45 07.05.2020
Під Афінами запровадили комендантську годину після "антикарантинних" сутичок з поліцією
20:15 06.05.2020
Під Афінами виникли сутички через масову гулянку попри коронавірус / Фото
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
10:45 29.04.2020
Послаблення карантину у Греції: відкриють церкви, школи і перукарні
20:15 27.04.2020
Архієпископ Греції просить уряд відкрити церкви, із заходами безпеки
20:44 23.04.2020
З Греції повертаються українські моряки, на кораблі яких виявили коронавірус
18:41 23.04.2020
Греція продовжила карантин до 4 травня
17:00 22.04.2020
Греція пропонує запровадити "паспорт здоров’я" для туристів
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 22.05.2020
На болгарській верфі побудували судно за українським проєктом / Фото
16:20 22.05.2020
Болгарія відкрила в’їзд для громадян ЄС і Шенгену
14:00 22.05.2020
У столиці Болгарії хочуть прибрати пам’ятник «радянським визволителям», Росія протестує
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
Всі новини країни
Греция Греция
13:31 25.05.2020
У Греції відновили поромне сполучення з усіма островами
16:00 22.05.2020
Біля грецького узбережжя вдруге за тиждень стався потужний землетрус
14:30 21.05.2020
Грецький уряд презентував план відновлення грецької економіки.
13:45 21.05.2020
Без карантину і тесту на коронавірус: Греція відкриє туристичний сезон в червні
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 25.05.2020
Грузія не планує переглядати стратегічне партнерство з Україною
13:00 22.05.2020
Азиатский инфраструктурный банк выделил Грузии более 91 млн евро на борьбу с коронавирусом
19:45 21.05.2020
Грузія скасовує надзвичайний стан
16:21 21.05.2020
У Грузії вирішили скасувати надзвичайний стан через коронавірус
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:45 25.05.2020
Молдова може відновити міжнародне авіасполучення з 1 червня
16:41 21.05.2020
Парламент Молдови визначив дату президентських виборів
09:20 20.05.2020
Молдова исключит русский язык из бюллетеней на выборах всех уровней
20:30 19.05.2020
Молдова скасовує карантин з 1 червня
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 25.05.2020
Москва поставила в войска ЮВО почти 130 единиц техники в мае 2020
13:45 25.05.2020
Пандемія: у Росії кількість інфікованих COVID-19 перевищила 350 тисяч осіб, понад 3,6 тисяч людей - померли
10:45 25.05.2020
Посольство РФ у США закликало Bloomberg вибачитися за статтю про низький рейтинг Путіна. Рейтинг розрахував ВЦВГД
09:45 25.05.2020
Росія спустила на воду фрегат «Адмірал Головко»
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:45 25.05.2020
Румунія планує тестувати населення на антитіла до коронавірусу
20:15 20.05.2020
Президента Румунії оштрафували за критичні заяви щодо угорської автономії
16:30 20.05.2020
Сезонні працівники з Румунії влаштували протест у Німеччині
14:45 20.05.2020
Румунські курорти на Чорному морі відкриються з 1 червня
Всі новини країни
Турция Турция
17:30 25.05.2020
У курортній Анталії випав сніг / Фото
16:45 25.05.2020
Ердоган у зверненні до мусульман США: Єрусалим - межа, за яку не дозволено переступати
17:40 22.05.2020
Турция подняла авиацию у ливийских границ
10:20 22.05.2020
Украинская "Кольчуга-М" помогла Турции уничтожить российские ЗРПК "Панцирь-С" в Ливии
Всі новини країни
Украина Украина
20:01 25.05.2020
Алуштинська «справа Хізб ут-Тахрір»: адвокат розповів про нові загрози здоров'ю кримчан
19:30 25.05.2020
Буксир оккупационного флота проходит очередной этап испытаний
19:15 25.05.2020
Окупаційні адміністрації у Криму та на Донбасі приховують кількість смертей від COVID-19 - Мінреінтеграції
19:01 25.05.2020
В окупованому Криму призовників почали відправляти на "службу" у збройні сили РФ - Мінреінтеграції
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд