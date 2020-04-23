У Греції відновили в понеділок поромне сполучення між материковою частиною країни та всіма островами.

Про це повідомляють європейські ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.

Наприкінці березня рух поромів обмежили на тлі заходів для боротьби з коронавірусом.

На борту пасажирам вимірюють температуру, а також розміщують їх із дотриманням соціальної дистанції.

Зокрема, відновлено відправлення поромів на Лесбос, Родос, Корфу. Заборону на пороми на Крит зняли ще минулого тижня.

Водночас зазначається, що поромне сполучення між Грецією та Італією все ще не працює. Очікується, що судна почнуть курсувати з червня.

У Греції зафіксовано один із найнижчих рівнів поширення коронавірусу серед середземноморських країн. Грецький уряд очікує початку туристичного сезону 15 червня.