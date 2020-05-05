Середній розвідувальний корабель за темою «Лагуна» на день ВМС ЗС України, що святкуватимуть 5 липня 2020 року, отримає своє ім’я.

Про це із посиланням на власні джерела у ВМС ЗС України повідомляє Український мілітарний портал.

Відповідні урочистості відбуватимуться у першу неділю липня, згідно указу Президента України від 12 червня 2015 року.

Традиційно, корабель буде іменовано на честь одного з українських міст.

Корабель проєкту «Лагуна» було закладено на заводі «Кузня на Рибальському» та спущено на воду 23 квітня 2019 року.

У жовтні 2019 року корабель у сухому доці завершив перехід по Дніпру з Києва до Херсона, де він вийшов з нього 20 жовтня, а на наступний день – 21 жовтня 2019-го року прибув до Одеси.

На даний час корабель дообладнується на підприємстві «Судноверф Україна», 30 січня 2020 року вперше самостійно вийшов в море на ходові випробування.

Новий середній розвідувальний корабель побудований на базі судна проекту 502 ЕМ, що мав наступні технічні характеристики:

Довжина: 54,8 метрів

Ширина: 9,8 метрів

Водотоннажність: 1220 тонн

Швидкість: 11,6 вузлів

Дальність: 7200 миль

Автономність: 28 діб

Екіпаж: 29 осіб

Про майбутнє будівництво нового корабля для Військово-Морських Сил ЗС України стало відомо у березні 2017-го року. Тоді в ефірі одного з одеських телеканалів заступник командувача ВМС України розповів про те, якими кораблями вже цього року поповняться вітчизняні Військово-морські Сили. Там же він озвучив інформацію про спеціальне судно, що будується на заводі “Кузня на Рибальському”.

Середні розвідувальні кораблі призначені виконувати наступні функції:

радіоперехват каналів зв’язку на різних частотах

ретрансляція закритих каналів зв’язку

телеметрична розвідка

радіотехнічна розвідка – виявлення приналежності та характеристик джерел радіовипромінювання

ідентифікація та систематизація джерел електромагнітного випромінювання

заміри фізичних полів

складання акустичних та електромагнітних “портретів” кораблів та підводних човнів

контроль морських комунікацій

фіксація переміщення кораблів противника

спостереження за артилерійськими стрільбами та пусками ракетного озброєння

Корабель за темою «Лагуна» буде введений до складу ВМС ЗС України по готовності та завершенню всіх робіт і проходження необхідних етапів заводських та державних випробувань.