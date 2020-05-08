В оккупированном Крыму подтверждены случаи коронавирусной инфекции
|12:30 25.05.2020
|Крым
В оккупированном Крыму за сутки подтверждены 6 случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», один заболевший выявлен при обращении за медицинской помощью, остальные – по результатам эпидемиологического расследования. Эти пять случаев – бессимптомные.
В целом, с начала эпидемии в оккупированном Крыму зарегистрированы 346 случаев коронавирусной инфекции.
25 из них завезены из-за границы, 44 – из субъектов РФ, 30 человек заразились от прибывших из других российских регионов, 240 – от тех крымчан, у кого лабораторно подтвержден результат, 4 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, 3 – при обращении за медицинской помощью.
Выздоровевших за весь период – 153 человека. Скончались 9.
Ще на цю тему:
11:45 25.05.2020
Сумму возврата туристам за брони на лето в оккупированном Крыму оценили в 10 млрд рублей
Сумму возврата туристам за брони на лето в оккупированном Крыму оценили в 10 млрд рублей
14:40 22.05.2020
В оккупированных городах Северного Крыма высокая степень загрязнения воздуха оксидом углерода – мониторинг
В оккупированных городах Северного Крыма высокая степень загрязнения воздуха оксидом углерода – мониторинг
09:00 22.05.2020
Оккупационные власти Судака передали часть территории мыса Меганом под строительство
Оккупационные власти Судака передали часть территории мыса Меганом под строительство
08:20 22.05.2020
Экологи нашли многочисленные нарушения в севастопольских бухтах
Экологи нашли многочисленные нарушения в севастопольских бухтах
17:15 21.05.2020
Ялтинский заповедник станет платным. Местным - скидка
Ялтинский заповедник станет платным. Местным - скидка
16:01 21.05.2020
В оккупированном Севастополе пытаются отменить режим повышенной готовности через суд
В оккупированном Севастополе пытаются отменить режим повышенной готовности через суд
12:30 21.05.2020
Оккупированном Крыму турбизнес рассчитывает на открытие в июне
Оккупированном Крыму турбизнес рассчитывает на открытие в июне
12:15 21.05.2020
Отели оккупированного Крыма отказываются возвращать туристам деньги за бронирование
Отели оккупированного Крыма отказываются возвращать туристам деньги за бронирование
11:01 21.05.2020
В оккупированном Крыму зараженных коронавирусом обнаружили в доме престарелых и детской больнице
В оккупированном Крыму зараженных коронавирусом обнаружили в доме престарелых и детской больнице
08:01 21.05.2020
Мало ли что Путин говорил: в оккупированном Севастополе сотрудникам «скорой» не выплачивают «ковидные деньги»
Мало ли что Путин говорил: в оккупированном Севастополе сотрудникам «скорой» не выплачивают «ковидные деньги»
20:30 20.05.2020
У Криму заявляють про забудову древнього могильника в Бахчисараї
У Криму заявляють про забудову древнього могильника в Бахчисараї