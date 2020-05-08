В оккупированном Крыму за сутки подтверждены 6 случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один заболевший выявлен при обращении за медицинской помощью, остальные – по результатам эпидемиологического расследования. Эти пять случаев – бессимптомные.

В целом, с начала эпидемии в оккупированном Крыму зарегистрированы 346 случаев коронавирусной инфекции.

25 из них завезены из-за границы, 44 – из субъектов РФ, 30 человек заразились от прибывших из других российских регионов, 240 – от тех крымчан, у кого лабораторно подтвержден результат, 4 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, 3 – при обращении за медицинской помощью.

Выздоровевших за весь период – 153 человека. Скончались 9.

