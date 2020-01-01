В Одеській області випустять у дику природу куланів і європейських ланей.

Як повідомили УНІАН у природоохоронній організації Rewilding Ukraine, напередодні 20 куланів і 8 європейських ланей завезли у Тарутинську степ, що на півдні Одещини.

Зазначається, що після 30-денного карантину тварини приїхали з біосферного заповідника «Асканія-Нова», щоб відновити популяції диких травоїдних, які багато років тому водилися у Тарутинському степу. Восени або на початку наступного року завезених тварин випустять із вольєра в дику природу.

«Вони вільно бродитимуть степом, повертаючись до середовища, в якому вони існували кілька сотень років тому. Природний випас допоможе підвищити біорізноманіття регіону, зменшить ризик пожеж і сприятиме розвитку екологічного туризму», - повідомили в організації.

Тарутинський степ, що має статус ландшафтного заказника місцевого значення - одна з небагатьох майже незайманих степових територій, які залишилися в Україні і в усій Європі. Він характеризується великими трав'янистими рівнинами і є домівкою для багатьох видів, що зникають. За словами фахівців, якби не втручання людини, тут би паслися стада диких травоїдних тварин, таких як кулан, антилопа сайгак і олені. Зараз ці види зникли зі степу, головним чином через полювання на них.

В огородженому вольєрі кулани і лані зможуть підтримувати себе самі - на території вольєра є невелика водойма і ділянку лісу. Деякі тварини будуть оснащені GPS-передавачами, що дозволить співробітникам Rewilding Ukraine стежити за їх місцезнаходженням, контролювати і аналізувати їхню поведінку.За словами виконавчого директора Rewilding Ukraine Михайла Нестеренка, випуск кулана - перший крок довгострокової програми реінтродукції в дельті Дунаю.

Мета проекту - створення тут до 2035 року життєздатної вільної популяції від 250 до 300 куланів. «Крім Тарутинського степу, ми плануємо повернути куланів на Жебриянську гряду біля міста Вилкове (південь Одещини). Їх випас дозволить підтримувати траву короткою, що принесе користь таким тваринам, як ховрах і степовий бабак, і зменшить ризик пожеж за рахунок вилучення надлишкової рослинності», - сказав фахівець.

Програма реінтродукції куланів здійснюється в рамках проекту «Відновлення водно-болотяних угідь і степів регіону дельти Дунаю», який фінансується Програмою «Ландшафти під загрозою» (ELP). Також планується відновлення розораних кілька років тому ділянок Тарутинського степу, повернення (реінтродукція) в регіон степових журавлів, а також тауроса - нащадка вимерлого туру.

Довідка.

Rewilding Europe - європейська природоохоронна організація, яка працює у більш ніж 10 країнах, впроваджуючи у своїй роботі підхід ревайлдингу. В Україні організація діє в дельті Дунаю через місцевого партнера - Rewilding Ukraine.

Кулан - підвид азійського дикого осла, раніше населяв Східну Європу, Середній Схід і Центральну Азію - від Середземномор'я до сходу Монголії. Протягом останніх двох століть внаслідок надмірного полювання і втрати місць проживання його чисельність зменшилася на понад 95%. Кулани добре адаптуються до навколишнього середовища. Це один із найшвидших ссавців у світі - може розвивати швидкість до 70 км/год.