Рівно чотири роки тому в окупованому Криму було викрадено активіста, члена виконавчої ради Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова. Місцеперебування зниклого наразі не встановлено.

Про це нагадує в Facebook Кримська солідарність.

«У цей день, 24 травня 2016 року, рівно 4 роки тому, весь кримськотатарський народ збентежила новина про викрадення Ервіна Ібрагімова. Минуло 4 довгих роки, протягом яких кожен день був наповнений сльозами і болем батьків і близьких. А також надією, що в один із днів його буде знайдено», - йдеться в повідомленні.

За даними Кримської солідарності, у справі про викрадення Ервіна Ібрагімова оккупаціонними правоохоронними органами було порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 126 КК РФ. Однак прогресу в "розслідуванні" справи виявлено не було, а у вересні 2017 року слідство і взагалі було призупинено. Організатори та виконавці викрадення не знайдені, а місцезнаходження Ервіна Ібрагімова лишається невідомим.

Тим часом, в матеріалах справи є запис з камер відеоспостереження, на якому чітко видно, як невідомі в формі співробітників ДПС силоміць заштовхують Ервіна до мікроавтобуса і їдуть через лісосмугу в бік Бахчисарайського водосховища. Також у справі наявні виявлені на місці злочину документи і повідомлення з погрозами, що надійшли на телефон Ібрагімова.

З 2016 року під стінами посольства РФ в Києві проходить щомісячна акція "Where is Ervin?" (Де Ервін?), організована громадською організацією Крим-SOS, яка таким чином нагадує країні-агресору про 43 жертв насильницького зникнення людей в окупованому Криму.