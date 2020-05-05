В українській армії на COVID-19 хворіє 62 особи
|12:15 25.05.2020
|Украина
У Збройних силах України хворіє 62 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, нових випадків зараження за добу немає.
Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.
"Станом на 07.00 ранку в Збройних силах України хворіє 62 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужала 91 особа, 2 - летальні випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 262 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 38 осіб", - йдеться у повідомленні.
За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано.
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