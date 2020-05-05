В Україні зафіксували 21 245 випадків коронавірусу, з них за добу - 259
|12:01 25.05.2020
|Украина
Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За минулу добу захворіло 259 осіб. Загалом за весь час пандемії захворіли 21 245 людей. З них 1 546 дітей, а також 4 112 медпрацівників", - сказав Степанов.
Він уточнив, що за добу захворіли 16 дітей та 43 медпрацівники, зафіксовано 6 летальних випадків, одужали 126 осіб.
Загалом одужали 7234 людини, 623 летальних випадків.
За словами Степанова, за попередню добу здійснено 6270 тестувань методом ПЛР.
Найбільше випадків за останню добу зафіксовано у Чернівецькій області - 45, Львівській - 27 та м. Київ - 29.
Ще на цю тему:
11:15 21.05.2020
В Україні за добу - 476 нових випадків коронавірусу
В Україні за добу - 476 нових випадків коронавірусу
11:15 19.05.2020
В Україні за добу — 260 нових випадків коронавірусу
В Україні за добу — 260 нових випадків коронавірусу
13:15 15.05.2020
В Україні підтвердили 17 330 випадків коронавірусу, за добу - 483
В Україні підтвердили 17 330 випадків коронавірусу, за добу - 483
17:01 13.05.2020
Уряд вніс COVID-19 до переліку професійних захворювань
Уряд вніс COVID-19 до переліку професійних захворювань
11:01 13.05.2020
В Україні підтвердили 16 425 випадків коронавірусу, за добу - 402
В Україні підтвердили 16 425 випадків коронавірусу, за добу - 402
10:15 13.05.2020
До України зі Стамбула спецрейсом повертаються понад 100 українців
До України зі Стамбула спецрейсом повертаються понад 100 українців
12:01 07.05.2020
В Україні вже 13 691 випадок COVID-19, з них 340 летальних
В Україні вже 13 691 випадок COVID-19, з них 340 летальних
10:15 07.05.2020
Три нових випадки: Гусєв розповів про ситуацію із захворюваністю на COVID-19 на Херсонщині
Три нових випадки: Гусєв розповів про ситуацію із захворюваністю на COVID-19 на Херсонщині
10:01 07.05.2020
"Люди насміхаються над нами": одеський мер оголосив про завершення карантину в місті
"Люди насміхаються над нами": одеський мер оголосив про завершення карантину в місті
11:01 05.05.2020
В Україні зафіксували 12 697 випадків коронавірусу, за добу - 366
В Україні зафіксували 12 697 випадків коронавірусу, за добу - 366