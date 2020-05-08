Сумму возврата туристам за брони на лето в оккупированном Крыму оценили в 10 млрд рублей

11:45 25.05.2020   Крым

Отели в оккупированном Крыму в случае запрета летнего курортного сезона могут задолжать туристам больше 10 млрд рублей из-за отмены броней, связанной с распространением коронавируса.

Об этом сообщили агентству Интерфакс в пресс-службе "министерства" курортов и туризма оккупированного Крыма.

"Суммы возвратов туристам крымскими средствами размещения только за апрель-май составляют 1,3 млрд рублей, за летние месяцы это больше 10 млрд рублей, по самым скромным подсчетам", - отметили в пресс-службе со ссылкой на "главу" ведомства Вадима Волченко.

Так он прокомментировал принятый Госдумой законопроект об особенностях переноса или возврата туристам уплаченных ими денежных средств за отдых. Документ позволяет туроператорам при соответствующем решении правительства в случае, если турист по независящим от обеих сторон обстоятельствам не может поехать в оплаченную поездку, предоставить ему другое путешествие с аналогичной стоимостью и условиями в будущем.

"Мы совместно с крымским бизнесом надеемся, что принятый закон сохранит баланс интересов и позволит представителям отрасли сохраниться в условиях кризиса", - отметил "министр".

В начале мая "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон на полуострове в этом году "вряд ли состоится", "межсубъектовой миграции туристов не будет".

"Власти" оккупированного Крыма готовят региональную программу поддержки туротрасли, предполагающую отдых в санаториях 500 тыс. местных жителей за счет бюджета.

Бронирование мест в крымских отелях и санаториях запрещено до 1 июня, туристы начали массово покидать аннексированный полуостров в начале апреля.

"Власти" оккупированного Крыма предварительно оценивали снижение турпотока за два месяца ограничений в 1 млн человек.



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