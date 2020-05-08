Український посол пояснив, навіщо пропонував ексканцлеру Німеччини парі щодо Криму

11:30 25.05.2020   Крым

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що запропонував ексканцлеру ФРН Герхарду Шредеру парі про повернення Криму, щоб нагадати німцям та іншим європейцям, чий півострів.

За словами посла, його пропозиція була спонтанною, але він використовує будь-яку можливість, щоб донести свою позицію, передає Главком.

«Наша ідея з парі – це спонтанний креатив, який викликав у Німеччині хвилю цікавих дискусій. Це стало топновиною для дуже багатьох німецьких ЗМІ і дозволило Україні зайвий раз звернути увагу німецького політикуму на те, що нам потрібно нарешті заснувати міжнародний переговорний майданчик для Криму», – пояснив український посол.

Крім цього, за декілька тижнів перед візитом до Берліна глав Офісу президента і МЗС України Мельник зізнався, що «незадоволений тим, як Німеччина використовує свої колосальні ресурси» для того, щоб анексований Крим дорого коштував Росії.

«Неофіційна позиція полягає в тому, що: «Давайте спочатку ми завершимо війну на сході України, а коли ми це зробимо, перед нами стоятиме інше величезне завдання – питання Криму, його звільнення, деоккупація. Тоді будемо говорити про Крим». Моя відповідь дуже проста: «Німеччина – найпотужніша країна, і вона як гросмейстер повинна вміти грати одночасно на двох дошках», – підкреслив він.

Раніше у відповідь на заяву Шредера, що Крим ніколи не повернеться до складу України, Мельник запропонував йому парі: «А що стосується безсоромної тези пана Шредера про те, що «жоден російський президент ніколи не віддасть Україні Крим», то хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топ-лобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході», – сказав посол.

Нагадаємо, Шредер запропонував зняти санкції з Росії, запроваджені у відповідь на незаконну анексію нею Криму та збройну агресію на сході України, через їх, нібито, неефективність.

Він також заявив, що Росія за будь-якого президента не поверне Крим Україні.  



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