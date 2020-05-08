Наталії Поклонській, яка після російської анексії Криму очолила підконтрольну Кремлеві "прокуратуру Криму", а пізніше стала депутатом Держдуми, прокуратура АРК оголосила дві підозри за кількома статтями. Разом з цим, Поклонська фігурує в ряді розслідувань, за якими підозри їй не оголошувалися.

Про це "Крим.Реалії" повідомили у пресслужбі Прокуратури АРК, передає УНН.

Так, Поклонській оголошено підозру за ч.1 ст. 255 Кримінального кодексу України - "створення злочинної організації".

Вказується, що Поклонська і ряд інших осіб, в тому числі російський "глава Криму" Сергій Аксьонов і російський "спікер кримського парламенту" Володимир Константінов створили злочинну організацію "з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Автономної Республіки Крим, а також брали участь в ній".

Повідомляється, що підозра також оголошено по ч. 3 ст. 146 - "незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Йдеться про "справу кримських терористів", за яким у 2014 році у окупованому Криму було затримано і потім засуджено в Росії кримчан Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва і Олексія Чирнія.

Також Поклонська підозрюється прокуратурою АРК в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 438 - "порушення законів і звичаїв війни".

"У підозрі є два епізоди, які інкримінуються як військовий злочин. Представляючи окупаційну владу, Поклонська брала участь у забороні Меджлісу кримськотатарського народу, а також причетна до незаконного переслідування учасників мітингу 26 лютого 2014 року", - зазначили у відомстві.

Крім того, вона фігурує в ряді українських розслідувань, за якими їй не висувалися підозри. Зокрема, за даними прокуратури, мова йде про блокування доступу до сайту "Крим.Реалії" на території окупованого півострова і в Росії, що кваліфікується, як "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

Також у прокуратурі АРК вказують на участь Поклонської у виборах до Держдуми Росії в якості кандидата від анексованого Криму, чим вона "завдала шкоди суверенітету України". Ознаки даного злочину кваліфікуються за ч.1 ст.111 КК України - "державна зрада".

Нагадаємо, що прокуратура АРК використовує скандальне інтерв'ю Поклонської в кримінальному провадженні проти неї.

Як повідомлялося раніше, на це інтерв'ю також відреагував постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич. Він зазначив, що "особи, безпосередньо сприяли окупації частини України, не можуть і не будуть вважатися голосом кримчан".

Реакція самої Поклонської на критику даного інтерв'ю поки не було.

Відзначимо, Поклонська дала інтерв'ю українському журналісту, в якому, зокрема, розповіла, що до сих пір пам'ятає українську мову, заявила, що Янукович "незаконно повалений президент", а "зрадниками" вона вважає людей, які "захопили сьогодні Україну і намагаються її знищити".