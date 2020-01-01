Посольство РФ у США закликало Bloomberg вибачитися за статтю про низький рейтинг Путіна. Рейтинг розрахував ВЦВГД
|10:45 25.05.2020
|Россия
Посольство Росії в США закликало агентство Bloomberg вибачитися за публікацію, в якій йшлося про рекордно низький рівень довіри росіян до президента Володимира Путіна.
Про це пише "Медуза", передає Цензор.Нет.
Матеріал Bloomberg, що викликав претензії посольства, опубліковано 21 травня. У статті з посиланням на дані Всеросійського центру вивчення громадської думки зазначалося, що рейтинг довіри до Володимира Путіна опустився до рекордно низьких 27%, агентство пов'язувало це з "посиленням кризи через коноравірус".
Однак посольство навело дані з іншого опитування ВЦВГД, згідно з якими рейтинг довіри Путіна становить 67,9%. "Складається стійке враження, що статті в Bloomberg пишуться для просування фейкових графіків і створення стійких помилкових візуальних образів про "негативну динаміку" в Росії. Цього разу об'єктом махінацій став "рейтинг" президента Путіна", - йдеться в повідомленні.
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