"Увидимся в Гааге": посол Украины в США ответил россиянам на заявления на конференции в ООН по Крыму
|10:30 25.05.2020
|Крым
Посол Украины в США Владимир Ельченко ответил на заявление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи на конференции по Крыму, инициированной РФ 21 мая.
Свою реакцию на событие украинский дипломат Владимир Ельченко обнародовал в Twitter, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.
«Увидимся в Гааге, ребята», — ответил Ельченко на заявление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи по поводу того, что Москва и Киев не должны вести диалог по крымскому вопросу, поскольку жители полуострова «давно сделали свой выбор».
Напомним, что в четверг, 21 мая, состоялось инициированное Российской Федерацией неформальное общение членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии, но с учетом пандемии коронавируса и с помощью современных технических возможностей, в виде видеоконференции. Заявленная тема: «Ситуация с правами человека в Крыму».
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