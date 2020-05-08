Посол Украины в США Владимир Ельченко ответил на заявление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи на конференции по Крыму, инициированной РФ 21 мая.

Свою реакцию на событие украинский дипломат Владимир Ельченко обнародовал в Twitter, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

«Увидимся в Гааге, ребята», — ответил Ельченко на заявление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи по поводу того, что Москва и Киев не должны вести диалог по крымскому вопросу, поскольку жители полуострова «давно сделали свой выбор».

Напомним, что в четверг, 21 мая, состоялось инициированное Российской Федерацией неформальное общение членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии, но с учетом пандемии коронавируса и с помощью современных технических возможностей, в виде видеоконференции. Заявленная тема: «Ситуация с правами человека в Крыму».