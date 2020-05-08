У Криму збираються поміщати всіх прибулих в обсерватори за їх рахунок
|10:01 25.05.2020
|Крым
Так званих "голова" анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що всіх тих, хто "безцільно" приїжджають в регіон поміщатимуть в обсерватори. За це люди повинні будуть платити з власної кишені.
Про це повідомляє "РІА Новини", передає РБК-Україна.
За його словами, це "не бажання комусь насолити", а частина заходів боротьби з коронавірусом.
"Ми з радістю чекаємо туристів, коли відкриється курортний сезон", - сказав Аксьонов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в анексованому Криму в липні можуть відкрити готелі та санаторії, але тільки для кримчан.
Як повідомлялося раніше, на півострові хочуть відкрити дитячий табір "Артек" з 1 червня, але буде підготовлена не вся потужність "Артеку", а навіть менше третини.
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