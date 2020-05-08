Так званих "голова" анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що всіх тих, хто "безцільно" приїжджають в регіон поміщатимуть в обсерватори. За це люди повинні будуть платити з власної кишені.

Про це повідомляє "РІА Новини", передає РБК-Україна.

За його словами, це "не бажання комусь насолити", а частина заходів боротьби з коронавірусом.

"Ми з радістю чекаємо туристів, коли відкриється курортний сезон", - сказав Аксьонов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в анексованому Криму в липні можуть відкрити готелі та санаторії, але тільки для кримчан.

Як повідомлялося раніше, на півострові хочуть відкрити дитячий табір "Артек" з 1 червня, але буде підготовлена не вся потужність "Артеку", а навіть менше третини.