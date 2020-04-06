Росія спустила на воду фрегат «Адмірал Головко»

09:45 25.05.2020   Россия

У Санкт-Петербурзі спустили на воду новий фрегат «Адмірал Головко», що став третім кораблем проєкту 22350. Його планують ввести в дію у 2022 році.

Про це повідомляє Об’єднана суднобудівна корпорація, передає Український мілітарний портал.

22 травня 2020 року на підприємстві «Северная верфь» спустили на воду для російського флоту фрегат «Адмірал Головко».

Раніше «Адмірал Головко» хотіли спустити на воду до кінця 2017: причиною перенесення термінів за даними джерел в оборонно-промисловому комплексі стала затримка поставки енергетичної установки, що використовує газові турбіни, вироблені в Україні.

Протягом 2020 року і початку наступного року на корабель завершиться установка основного обладнання. Випробування фрегата почнуться в червні 2021 року.

Фрегати проєкту 22350 мають водотоннажність в 5000 тис. тонн, завдовжки в 135 метрів і шириною в 16 метрів, швидкість – до 29 вузлів, екіпаж – від 170 осіб

Нагадаємо, головний корабель серії – «Адмірал Горшков» – ввели до складу флоту у 2018 році. Другий фрегат, який отримав ім’я «Адмірал Касатонов», зараз проходить випробування.

Раніше повідомлялось, що фрегати проєкту 22350 типу «Адмірал Горшков» буде розгорнуто на Чорному морі в складі однойменного флоту ВМФ Росії.

Крім цього, зараз будується четвертий корабель – «Адмірал Ісаков», ще два фрегати цього проєкту заплановані в контракті.



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