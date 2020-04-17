Сили НАТО в Європі торік перехопили 290 військових літаків РФ
|09:30 25.05.2020
|Украина
У 2019 році літаки НАТО перехопили російські літаки, що наблизилися до повітряного простору Альянсу, майже 300 разів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив болгарській службі RFE/RL чиновник Альянсу, який говорив на умовах анонімності.
За словами чиновника, активність російських військових літаків в Чорному морі та інших частинах Європи зросла з 2014 року.
"У 2019 році союзні літаки піднімалися в небо 290 разів, щоб супроводжувати чи відстежувати російські військові літаки по всій Європі", - сказав чиновник в електронному листі 23 травня.
Раніше на цьому тижні п'ять літаків НАТО від трьох членів Альянсу - Болгарії, Румунії і Туреччини - піднімалися в небо через повітряну діяльність Росії поблизу повітряного простору НАТО.
Військові чиновники Болгарії заявили, що російський літак повернувся в російський повітряний простір без інцидентів.
"Вони роблять це на регулярній основі", - сказав міністр оборони Красимир Каракачанов.
"Вони перевіряють наші можливості і хочуть бачити, як ми будемо реагувати, як швидко ми будемо відправляти літаки і чи будуть наші радари їх виявляти", - додав він.
Сплеск російської військової активності в Чорному морі стався 2014 року, коли Москва захопила Крим. З тих пір Росія зміцнила свої збройні сили в регіоні, що призвело до посилення моніторингу з боку чорноморських членів НАТО.
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