З 26 по 30 травня на полігоні «Алібей» стрілятиме «Нептун»
|09:15 25.05.2020
|Украина
На наступному тижні на Державному випробувальному полігоні «Алібей» з 26 по 30 травня пройдуть ракетні стрільби.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Впродовж цих днів буде перекритий морський район у якому завжди проводяться стрільби комплексу крилатих ракет РК-360МЦ «Нептун».
Перекривають район за морським приписом 0775/2020.
Район пусків з 26 по 30 травня
Попередні стрільби проводились в період з 26 по 30 квітня, тоді комплекс крилатих ракет РК-360МЦ «Нептун» випробовували в умовах протидії засобам радіоелектронної боротьби.
Етап державних випробувань проводився зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети Р-360 та залученням авіації – літаків Су-27, які супроводжували ракету під час польоту.
РК-360 МЦ – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою Р-360 призначений для ураження та знищення бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, в простих і складних метеорологічних умовах у будь який час доби і року, при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника.
Нагадаємо, що перед цим ракетні пуски відбувалися 31 березня 2020 року, коли стріляла «Вільха-М», та 2 квітня, коли в ході одного з етапів заводських випробувань ракета Р-360 комплексу РК-360МЦ «Нептун» уразила морську мішень на заданій дальності.
Ще на цю тему:
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
Про стан перекриття Чорного моря під приводом військово-морських навчань у квітні 2020 року
Пандемия коронавируса остановила переброску войск США в Европу
Японія та Південна Корея вперше братимуть участь у двадцятих міжнародних навчаннях «Сі Бриз»
Французские истребители провели учения над Кипром
В Средиземном море стартовали международные военные учения
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
Румунія вдруге бере участь в ”Nusret 19”