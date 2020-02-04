З 26 по 30 травня на полігоні «Алібей» стрілятиме «Нептун»

09:15 25.05.2020   Украина

На наступному тижні на Державному випробувальному полігоні «Алібей» з 26 по 30 травня пройдуть ракетні стрільби.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Впродовж цих днів буде перекритий морський район у якому завжди проводяться стрільби комплексу крилатих ракет РК-360МЦ «Нептун».

Перекривають район за морським приписом 0775/2020.

Район пусків з 26 по 30 травня

Попередні стрільби проводились в період з 26 по 30 квітня, тоді комплекс крилатих ракет РК-360МЦ «Нептун» випробовували в умовах протидії засобам радіоелектронної боротьби.

Етап державних випробувань проводився зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети Р-360 та залученням авіації – літаків Су-27, які супроводжували ракету під час польоту.

РК-360 МЦ – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою Р-360 призначений для ураження та знищення бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, в простих і складних метеорологічних умовах у будь який час доби і року, при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника.

Нагадаємо, що перед цим ракетні пуски відбувалися 31 березня 2020 року, коли стріляла «Вільха-М», та 2 квітня, коли в ході одного з етапів заводських випробувань ракета Р-360 комплексу РК-360МЦ «Нептун» уразила морську мішень на заданій дальності.



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