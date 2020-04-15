У разі вичерпання можливостей переговорного процесу з Іраном щодо розслідування трагедії рейсу PS752 та передачі бортових самописців, Україна змушена буде звертатися до органів ІКАО, а далі і до Міжнародного суду ООН — саме такою є послідовність дій. Востаннє вичерпання таких можливостей було з російською стороною.

Про це в інтерв’ю УНН розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

“На сьогодні ми розраховуємо, що іранська сторона нарешті перейде від декларацій до конкретних дій щодо здійснення розшифровки так званих "чорних скриньок“. У світі існує буквально декілька держав, які мають необхідне устаткування та експертизу”, — розповів Єнін.

З його слів, згідно з відповідними міжнародними конвенціями, Іран зобов’язаний невідкладно провести самостійно або надати третім країнам для розшифровки “чорні скриньки”.

Водночас, зазначив заступник міністра, процес ускладнюється “недостатньо конструктивною позицією іранської сторони”.

“У зазначеній ситуації, міжнародні конвенції передбачають потребу в проведенні перемовин з тією країною, на території якої відбулась зазначена катастрофа. У разі вичерпання можливостей переговорного процесу безпосередньо з Іраном, Україна, як й інші потерпілі держави, змушена буде звернутись до відповідних органів ІКАО, а в подальшому - і до Міжнародного суду ООН — саме такою є послідовність дій”, - сказав Єнін.

На питання журналіста про те, коли настане це вичерпання можливостей переговорного процесу з Іраном, співрозмовник зазначив, що “не хотів би у цій ситуації проводити якихось аналогій”.

“Хоча буквально з останнього досвіду ми вичерпали відповідні переговорні можливості з російською стороною, чудово розуміючи, що вони навряд чи підуть на якийсь компроміс. Я дуже сподіваюся, що з іранською стороною нам вдасться домовитись саме на досудовій стадії. У нас немає жодних сумнівів щодо високого рівня професіоналізму іранської переговорної команди. Ми чудово розуміємо те, що Іран не є простим переговорним партнером. Країна перебуває під досить жорстким санкційним режимом з боку міжнародного співтовариства, і це свідчить про те, що іранська сторона є досить звиклою до міжнародного тиску. Однак, нашим правом і моральним обов’язком є довести зазначені переговори до позитивного результату”, — додав він.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Усі вони загинули, зокрема, й 11 українців.