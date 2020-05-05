Чому США виходять з Договору про відкрите небо

08:47 25.05.2020   Россия

Росія перетворила угоду в інструмент залякування і погроз, зробила його продовженням своїх озброєнь. Москва використовувала Договір про відкрите небо навіть для того, щоб натякати: "Крим наш".

Дональд Трамп оголосив про вихід США з Договору з відкритого неба, який регламентує польоти над країнами-союзниками і відкритий збір інформації про збройні сили держав-учасниць за допомогою спеціально обладнаних літаків, повідомляє  "Діфенс Експрес".

Договір з відкритого неба був підписаний у 1992 році і почав діяти з 2002 року. Його учасниками є 34 держави, з урахуванням США. Україна також є серед підписантів. Договір визначає процедури проведення розвідувальних польотів, їхню кількість, вказує механізми контролю дотримання договору. Крім того, документ містить вимоги до літака, обмеження за складом і технічним параметрам апаратури спостереження на таких літаках.

Адміністрація США вже повідомила своїх міжнародних партнерів про вихід з цього Договору. Формально США зможуть вийти з Договору про відкрите небо тільки через півроку, як того вимагають положення угоди. Однією з причин Вашингтон назвав системні порушення Росією пунктів цієї угоди. Так, у 2017 році це призвело до обмежень з боку США щодо російських спостережних польотів над американською територією. РФ відповідала дзеркальними заходами.

Про які порушення з боку РФ йдеться?

Так, на сайті Державного департаменту США стверджується, що, серед іншого, Росія використовувала прольоти над територією США для підготовки даних для наведення своєї високоточної зброї на стратегічно важливі американські і європейські об'єкти.

Росія не дозволяє спостережні польоти у 10-кілометровому коридорі уздовж кордону самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. За словами глави Державного департаменту США Майка Помпео, таким чином Москва "намагається просувати свої хибні твердження, що ці окуповані [Росією] території є незалежними державами".

Власне, це ж стосується і Криму. Бо, як приклад, Росія для заправки літаків, що здійснюють польоти в рамках договору, свідомо виділяє аеродроми, які розташовані у Криму. Хоча це є територією, яка захоплена в України і США та інші країни світу вважають це територією України. "Це спроба просунути свої твердження про анексію півострова, з якою США не погоджуються і ніколи не погодяться", - сказано в заяві Держдепу.

Також Росія встановила обмеження на польоти над Калінінградом - російським анклавом, розташованим між країнами Європейського союзу. За твердженням Помпео, на цій території зосереджена значна кількість російської зброї, в тому числі ракети ближнього радіусу дії, націлені на НАТО і які здатні нести ядерні бойові частини.

"Замість того, щоб використовувати Договір про відкрите небо як механізм для зміцнення довіри і впевненості при дотриманні відкритості у військових питаннях, Росія таким чином перетворила угоду в інструмент залякування і погроз, зробила його продовженням своїх озброєнь", - сказано у заяві Помпео, яка була розміщена на сайті Держдепу США майже синхронно з заявою Дональда Трампа.

Крім того, США вважають, що знімки, які отримуюються під час польотів в рамках договору, можна отримати швидше і з меншими витратами, використовуючи американські розвідувальні або комерційні супутники.

Вашингтон останні кілька років послідовно звинувачує Росію у порушенні положень різних міжнародних угод і виходить з договорів. Москва відкидає подібні підозри і висуває зустрічні претензії американським партнерам.

Нині Росія тлумачить вихід США з Договору про відкрите небо як удар по системі військової безпеки в Європі. Яка, мовляв, і без того суттєво послаблена попередніми кроками адміністрації США, зокрема, виходом з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, а ще раніше - відмовою НАТО ратифікувати угоду про адаптацію Договору про звичайні збройні сили в Європі.

Разом з тим, як передає Bloomberg, Трамп висловив думку, що США можуть укласти з Росією нову угоду з контролю над озброєннями.



Ще на цю тему:

14:41 21.05.2020
Путин наградил представителя МИД РФ Захарову орденом Почета
19:45 13.05.2020
Гасло «Крим наш», Путін і Сталін зникли із зображень у «головному храмі» міноборони Росії
16:41 13.05.2020
Российской «Википедии» не будет. Правительство отказалось от идеи создания конкурента иностранному ресурсу
11:45 13.05.2020
У Росії ОМОН затримав і відвіз у психлікарню шамана, який обіцяв “вигнати” Путіна
09:45 07.05.2020
ООН: у Лівії воюють від 800 до 1200 російських найманців із «групи Вагнера»
18:00 06.05.2020
В Великобритании опубликовали исследование российской экспансии в соседние государства
13:41 05.05.2020
РФ відреагувала на присудження Пулітцерівської премії NYT за статті про режим Путіна
08:45 02.05.2020
РПЦ: зображення Путіна в головному храмі Збройних сил Росії не буде
12:45 29.04.2020
Компанія Nord Stream 2 нічого не знає про юридичні кроки проти неї
12:45 15.04.2020
Макрон сподівається отримати згоду Путіна на пропозицію про глобальне припинення вогню найближчим часом
15:41 07.04.2020
Росія заявила, що Трамп "хоче захопити інші планети"
18:45 24.03.2020
Польща спростувала російський фейк про заблоковані літаки РФ з допомогою для Італії
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 22.05.2020
На болгарській верфі побудували судно за українським проєктом / Фото
16:20 22.05.2020
Болгарія відкрила в’їзд для громадян ЄС і Шенгену
14:00 22.05.2020
У столиці Болгарії хочуть прибрати пам’ятник «радянським визволителям», Росія протестує
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
Всі новини країни
Греция Греция
13:31 25.05.2020
У Греції відновили поромне сполучення з усіма островами
16:00 22.05.2020
Біля грецького узбережжя вдруге за тиждень стався потужний землетрус
14:30 21.05.2020
Грецький уряд презентував план відновлення грецької економіки.
13:45 21.05.2020
Без карантину і тесту на коронавірус: Греція відкриє туристичний сезон в червні
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 25.05.2020
Грузія не планує переглядати стратегічне партнерство з Україною
13:00 22.05.2020
Азиатский инфраструктурный банк выделил Грузии более 91 млн евро на борьбу с коронавирусом
19:45 21.05.2020
Грузія скасовує надзвичайний стан
16:21 21.05.2020
У Грузії вирішили скасувати надзвичайний стан через коронавірус
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:45 25.05.2020
Молдова може відновити міжнародне авіасполучення з 1 червня
16:41 21.05.2020
Парламент Молдови визначив дату президентських виборів
09:20 20.05.2020
Молдова исключит русский язык из бюллетеней на выборах всех уровней
20:30 19.05.2020
Молдова скасовує карантин з 1 червня
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 25.05.2020
Москва поставила в войска ЮВО почти 130 единиц техники в мае 2020
13:45 25.05.2020
Пандемія: у Росії кількість інфікованих COVID-19 перевищила 350 тисяч осіб, понад 3,6 тисяч людей - померли
10:45 25.05.2020
Посольство РФ у США закликало Bloomberg вибачитися за статтю про низький рейтинг Путіна. Рейтинг розрахував ВЦВГД
09:45 25.05.2020
Росія спустила на воду фрегат «Адмірал Головко»
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:45 25.05.2020
Румунія планує тестувати населення на антитіла до коронавірусу
20:15 20.05.2020
Президента Румунії оштрафували за критичні заяви щодо угорської автономії
16:30 20.05.2020
Сезонні працівники з Румунії влаштували протест у Німеччині
14:45 20.05.2020
Румунські курорти на Чорному морі відкриються з 1 червня
Всі новини країни
Турция Турция
17:30 25.05.2020
У курортній Анталії випав сніг / Фото
16:45 25.05.2020
Ердоган у зверненні до мусульман США: Єрусалим - межа, за яку не дозволено переступати
17:40 22.05.2020
Турция подняла авиацию у ливийских границ
10:20 22.05.2020
Украинская "Кольчуга-М" помогла Турции уничтожить российские ЗРПК "Панцирь-С" в Ливии
Всі новини країни
Украина Украина
20:15 25.05.2020
Пандемія COVID-19 у Криму знищує залишки туризму — Reuters
20:01 25.05.2020
Алуштинська «справа Хізб ут-Тахрір»: адвокат розповів про нові загрози здоров'ю кримчан
19:30 25.05.2020
Буксир оккупационного флота проходит очередной этап испытаний
19:15 25.05.2020
Окупаційні адміністрації у Криму та на Донбасі приховують кількість смертей від COVID-19 - Мінреінтеграції
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд