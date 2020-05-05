Росія перетворила угоду в інструмент залякування і погроз, зробила його продовженням своїх озброєнь. Москва використовувала Договір про відкрите небо навіть для того, щоб натякати: "Крим наш".

Дональд Трамп оголосив про вихід США з Договору з відкритого неба, який регламентує польоти над країнами-союзниками і відкритий збір інформації про збройні сили держав-учасниць за допомогою спеціально обладнаних літаків, повідомляє "Діфенс Експрес".

Договір з відкритого неба був підписаний у 1992 році і почав діяти з 2002 року. Його учасниками є 34 держави, з урахуванням США. Україна також є серед підписантів. Договір визначає процедури проведення розвідувальних польотів, їхню кількість, вказує механізми контролю дотримання договору. Крім того, документ містить вимоги до літака, обмеження за складом і технічним параметрам апаратури спостереження на таких літаках.

Адміністрація США вже повідомила своїх міжнародних партнерів про вихід з цього Договору. Формально США зможуть вийти з Договору про відкрите небо тільки через півроку, як того вимагають положення угоди. Однією з причин Вашингтон назвав системні порушення Росією пунктів цієї угоди. Так, у 2017 році це призвело до обмежень з боку США щодо російських спостережних польотів над американською територією. РФ відповідала дзеркальними заходами.

Про які порушення з боку РФ йдеться?

Так, на сайті Державного департаменту США стверджується, що, серед іншого, Росія використовувала прольоти над територією США для підготовки даних для наведення своєї високоточної зброї на стратегічно важливі американські і європейські об'єкти.

Росія не дозволяє спостережні польоти у 10-кілометровому коридорі уздовж кордону самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. За словами глави Державного департаменту США Майка Помпео, таким чином Москва "намагається просувати свої хибні твердження, що ці окуповані [Росією] території є незалежними державами".

Власне, це ж стосується і Криму. Бо, як приклад, Росія для заправки літаків, що здійснюють польоти в рамках договору, свідомо виділяє аеродроми, які розташовані у Криму. Хоча це є територією, яка захоплена в України і США та інші країни світу вважають це територією України. "Це спроба просунути свої твердження про анексію півострова, з якою США не погоджуються і ніколи не погодяться", - сказано в заяві Держдепу.

Також Росія встановила обмеження на польоти над Калінінградом - російським анклавом, розташованим між країнами Європейського союзу. За твердженням Помпео, на цій території зосереджена значна кількість російської зброї, в тому числі ракети ближнього радіусу дії, націлені на НАТО і які здатні нести ядерні бойові частини.

"Замість того, щоб використовувати Договір про відкрите небо як механізм для зміцнення довіри і впевненості при дотриманні відкритості у військових питаннях, Росія таким чином перетворила угоду в інструмент залякування і погроз, зробила його продовженням своїх озброєнь", - сказано у заяві Помпео, яка була розміщена на сайті Держдепу США майже синхронно з заявою Дональда Трампа.

Крім того, США вважають, що знімки, які отримуюються під час польотів в рамках договору, можна отримати швидше і з меншими витратами, використовуючи американські розвідувальні або комерційні супутники.

Вашингтон останні кілька років послідовно звинувачує Росію у порушенні положень різних міжнародних угод і виходить з договорів. Москва відкидає подібні підозри і висуває зустрічні претензії американським партнерам.

Нині Росія тлумачить вихід США з Договору про відкрите небо як удар по системі військової безпеки в Європі. Яка, мовляв, і без того суттєво послаблена попередніми кроками адміністрації США, зокрема, виходом з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, а ще раніше - відмовою НАТО ратифікувати угоду про адаптацію Договору про звичайні збройні сили в Європі.

Разом з тим, як передає Bloomberg, Трамп висловив думку, що США можуть укласти з Росією нову угоду з контролю над озброєннями.