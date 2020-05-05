Третьокурсники факультету озброєння та військової техніки військового інституту танкових військ НТУ "ХПІ" під час практичних польових занять почали освоєння танків Т-84У.

Відзначається, що модернізовані танки Т-84У, розроблені ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. Морозова", що входить до складу ДК "Укроборонпром", профільний військовий виш отримав на початку 2020 року, повідомляє "Діфенс Експрес".

Після вивчення тактико-технічних характеристик та теоретичних основ майбутні офіцери на практиці вчаться керувати танком, долати перешкоди під час руху пересіченою місцевістю за різних погодних умов та буксирувати пошкоджену техніку. Заняття відбуваються у денний та нічний час.

Польовий вишкіл курсантів, який триватиме кілька тижнів, завершиться контрольними заняттями й іспитом, задача якого підтвердити здобуті навички і знання майбутніх інженерів-танкістів.

Нагадаємо, Т-84У (в проектній документації назва - Т-84У "Оплот") почали виготовляти у 1999 році. На початку цього століття Міноборони замовило першу партію з 10 одиниць. Проте через брак коштів Збройні сили отримали лише 6 машин.

Тривалий час танки Т-84У першого покоління перебували на зберіганні ряду частин Збройних сил України, тому для відновлення і поліпшення їхнього технічного стану було вирішено провести ремонт. В червні 2016 року Міністерство оборони України підписало контракт з ДП "Завод імені В. О. Малишева" на відновлення і часткову модернізацію цих машин.[Т-84У в НТУ]

У квітні 2018 року взвод 14-ї механізованої бригади з 5-ма відновленими та модернізованими танками Т-84У відбув до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Strong Resolve-2018, а також у танкових змаганнях Strong Europe Tank Challenge-2018.