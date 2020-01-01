ОПК України проти СОVID-19: UA.RPA представила інноваційний статичний тепловізійний термометр / Відео
|08:01 25.05.2020
|Украина
Приватна "Науково-технічна компанія "UA.RPA", що входить до ГС "Ліга оборонних підприємств України", розробила власний статичний тепловізійний термометр
Подібна розробка може бути застосована як в цивільному житті, так і в оборонних питаннях, та особливо вона необхідна для профілактики захворювань на тлі боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19, повідомляє "Діфенс Експрес".
Розробка складається із двох камер, програмного забезпечення та так званого "чорного тіла", яке слугує еталоном – з ним порівнюють температуру людини. Це вирізняє термометр з поміж інших подібних приладів, бо забезпечує високу точність – максимальна похибка складає не більше 0,2 градуса за Цельсієм.
Вимірювач здатен робити скринінг температури на дистанції до 10 метрів і не одній людині, а всім, хто потрапляє у кут зору, що дозволяє пришвидшити процес.
"Система автоматично розпізнає обличчя за очима, тобто навіть в масці. Ця температура виводиться спершу на екран. Якщо є перевищення температури, то тоді або подається звуковий сигнал, або робиться фото", - розповів про інноваційну розробку технічний директор компанії UA.RPA Даниїл Ситніков.
Відзначається, що пристрій призначений не для приватного використання, а для сканування місць масового скупчення людей, таких як великі заводи, офіси, торговельні центри, аеропорти, метро тощо.
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