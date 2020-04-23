Україна розкритикувала інтерв'ю постпреда РФ у ЮНЕСКО щодо нових санкцій

20:15 22.05.2020   Украина

Російська сторона прагне використовувати унікальну багатосторонню платформу ЮНЕСКО для просування своїх політичних інтересів. 

Про це йдеться у коментарі постійного представництва України при ЮНЕСКО у зв'язку з інтерв'ю постпреда РФ Олександра Кузнєцова щодо нових санкцій України проти Росії, передає УНН.

"В Україні із здивуванням та обуренням сприйнято безпідставні звинувачення, висловлені у розповсюдженому постійним представництвом Росії при ЮНЕСКО тексті інтерв’ю постпреда РФ Олександра Кузнєцова російським ЗМІ, метою якого, вочевидь, є чергове намагання держави-агресора нав’язати світовій спільноті негативне ставлення до України та викривлені погляди російського керівництва на розбудову співпраці в рамках Організації", - йдеться у коментарі.

Як зазначили дипломати, звинувачення вони сприйняли зі здивуванням, оскільки "пан Кузнєцов є професійним дипломатом і тривалий час обіймає посаду постпреда країни-члена Виконавчої ради ЮНЕСКО, і тому не може не знати про чітку позицію усіх органів системи ООН стосовно беззастережного засудження окупації українського Криму Росією".

У представництві зазначили, що, зокрема, ця позиція спирається як на відповідні резолюції Генеральної асамблеї ООН, так і на рішення виконради ЮНЕСКО, а намагання поставити під сумнів ключові документи системи ООН, включно із рішеннями виконради ЮНЕСКО, суперечать високому дипломатичному статусу автора висловлених в інтерв’ю думок.

"З обуренням – оскільки саме через окупацію Криму Росією наша держава втратила значну частину свого культурного, наукового, дослідницького, освітнього потенціалу, задіяного у активному багатосторонньому співробітництві в рамках програмної діяльності ЮНЕСКО", - заявили у представництві.

Зокрема, повідомляється, що згаданий постпредом РФ музей Ермітаж відіграв активну роль у намаганнях легалізувати безпрецедентні за своїм масштабом та зухвалістю незаконні розкопки на території українського Криму, за рахунок проведення великої виставки "Антична археологія Ермітажу в Криму", а Інститут археології Російської академії наук також став об’єктом санкцій невипадково, адже він на постійній основі санкціонує та організовує проведення незаконної археологічної діяльності в окупованому українському Криму, а також має безпосереднє відношення до протиправного захоплення мережі українських наукових центрів та об’єктів історичної та культурної спадщини на півострові.

Водночас, зі слів дипломатів, незважаючи на проблеми та втрати, викликані окупацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна не лише не знижує інтенсивності своєї роботи на усіх напрямках програмної діяльності ЮНЕСКО, але й постійно створює додану вартість участі України у практичній багатосторонній співпраці у тих галузях, які є пріоритетними для Організації у ХХІ сторіччі.

"Україна, у тісній співпраці з Секретаріатом ЮНЕСКО та країнами-членами Організації продовжуватиме і надалі нарощувати зусилля як на напрямку боротьби за права людини в окупованому Криму, так і на усіх, без виключення, інших важливих напрямках діяльності ЮНЕСКО. Спротив, який чинить цій роботі РФ, свідчить лише про те, що російська сторона, як і раніше - прагне використовувати унікальну багатосторонню платформу нашої Організації для просування своїх політичних інтересів. Сподіваємось, що поважні держави-члени ЮНЕСКО, які щоденно працюють разом з Україною над здійсненням ключових програмних цілей нашої Організації, нададуть цим діям РФ реалістичну та конструктивну оцінку", - наголосили дипломати.



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