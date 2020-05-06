Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 21, 22 мая

21:00 22.05.2020   Россия

По информации пресс-службы  Министрства обороны России на территории Южного военного округа 21 и 22 мая прошли следующие мероприятия:

1. В соединения специального назначения ЮВО поступила партия из 13 автомобилей различного назначения.

В состав поставленной партии новейшей военной техники вошли транспортные бронированные автомобили КамАЗ 5350 с многофункциональными модулями ММ-501, предназначенными для перевозки личного состава.

Специальная бронированная капсула в кабине и многофункциональный модуль в кузове обеспечивают защиту от разнообразного стрелкового оружия, осколков и подрывов автомобиля. Специальные кресла значительно уменьшают последствия воздействия фугасов.

Также на вооружение соединений спецназа поступили два бронеавтомобиля «Тигр-М» с боевым дистанционным модулем «Арбалет-ДМ».

Модуль полностью стабилизирован и имеет возможность захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести эффективный огонь, как с места, так и в движении. Телевизионная камера позволяет распознавать мишень типа «БТР» на расстоянии до 2,5 км, тепловизионная – до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером.

Вся поставленная техника в настоящее время проходит регламентные работы по использованию в условиях летнего учебного периода и уже в ближайшее время будет использована на учениях на полигонах военного округа.

2. В зимнем периоде обучения военнослужащие подразделений радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Ставропольском крае и на Кубани, выполнили более 2 тыс контрольных замеров и проб.

В течение 200 часов военнослужащие подразделений РХБ защиты ЮВО отработали в полевых условиях новые способы ведения РХБ разведки, преодоления зараженных участков местности в пешем порядке и на спецтехнике, дезактивации и дегазации вооружения и военной техники, оборонительных сооружений, специальной обработки личного состава.

В ходе учений на учебно-тренировочном комплексе «Николо-Александровский» в Ставропольском крае с применением разведывательных химических машин военнослужащие выполняли разведку маршрутов движения командных пунктов, мотострелковых, танковых и разведывательных подразделений соединений, стартовых и огневых позиций артиллерии и средств ПВО.

3. В Волгоградской области военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО перевели на летний режим эксплуатации более

1 тыс. единиц различной боевой и специальной техники.

Всего в ходе перевода было использовано более 15 т моторных и трансмиссионных масел, около 3 т пластичных смазок и более 35 т низкозамерзающих охлаждающих жидкостей.

Для качественного перевода техники на летний режим эксплуатации и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин подразделениях были созданы специализированные бригады по выполнению специальных работ.

На следующей неделе перед началом нового учебного периода будет проведен смотр вооружения и военной техники соединения, на котором проверят результаты выполненных работ на каждом образце техники.

4. Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Южного военного округа, совершив марш своим ходом на штатной технике из Ставропольского края протяженностью около 400 километров, прибыл в город Буйнакск (Республика Дагестан).

В составе прибывшей колонны свыше 100 военнослужащих, в том числе 70 врачей и младших медицинских специалистов и 22 единицы специальной военной техники.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В назначенном районе будут развернуты приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения полевого госпиталя, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу военные медики и специалисты подразделений РХБ защиты Минобороны России перебрасываются в Республику Дагестан для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

5. Более 10 модернизированных минометов 2Б11А «Сани» поступили на вооружение артиллерийского соединения ЮВО в Адыгее.

Новое вооружение усилит боевые возможности соединения и будет задействовано в ходе тактических учений в летнем периоде обучения.

Модернизированные «Сани» отличает новая транспортная машина «Урал» с дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебедкой для погрузки миномета.

Модернизация затронула и основу комплекса – 120-мм миномет 2Б11, получил новую опорную плиту с шарниром, наводимую по горизонтали без разворота тяжелой опоры.

Миномет предназначен для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, разрушения полевых оборонительных сооружений.

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