На защиту парков Севастополя от американской бабочки планируют потратить более 5 млн рублей
|20:45 22.05.2020
|Севастополь
Госбюджетное учреждениеоккупированного Севастополя «Парки и скверы» объявило конкурс на оказание услуг по обработке деревьев от американской бабочки.
Начальная цена – 5,3 млн рублей, пишет Новый Севастополь.
«Исполнитель обязан произвести обработку многолетних зеленых насаждений – деревьев в количестве 5 000 штук», – указано в техническом задании.
Работы по борьбе с карантинным вредителем будут осуществляться препаратами на основании государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ.
В 2019 году учреждение объявляло аукцион по поиску подрядчика по борьбе с этим вредителем с начальной ценой почти 15 млн рублей на то же количество деревьев. Победитель предложил цену 825 тысяч рублей, снижение составило 94%.
В 2019 году специалисты отдела карантинного и фитосанитарного надзора департамента сельского хозяйства Севастополя составили более 200 актов обследования, зафиксировавших наличие гусениц американской белой бабочки.
Гусеницы этого вредителя чаще всего повреждают в городе шелковицу, клён американский ясенелистный, орех грецкий, а также плодовые культуры.
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