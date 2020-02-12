Госбюджетное учреждениеоккупированного Севастополя «Парки и скверы» объявило конкурс на оказание услуг по обработке деревьев от американской бабочки.

Начальная цена – 5,3 млн рублей, пишет Новый Севастополь.

«Исполнитель обязан произвести обработку многолетних зеленых насаждений – деревьев в количестве 5 000 штук», – указано в техническом задании.

Работы по борьбе с карантинным вредителем будут осуществляться препаратами на основании государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ.

В 2019 году учреждение объявляло аукцион по поиску подрядчика по борьбе с этим вредителем с начальной ценой почти 15 млн рублей на то же количество деревьев. Победитель предложил цену 825 тысяч рублей, снижение составило 94%.

В 2019 году специалисты отдела карантинного и фитосанитарного надзора департамента сельского хозяйства Севастополя составили более 200 актов обследования, зафиксировавших наличие гусениц американской белой бабочки.

Гусеницы этого вредителя чаще всего повреждают в городе шелковицу, клён американский ясенелистный, орех грецкий, а также плодовые культуры.