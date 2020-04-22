Государственная управляющая компания ВЭБ может вложить 100 млрд рублей пенсионных накоплений граждан в «вечные облигации» РЖД.

Как пишет finanz.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление правительства, подготовленное Минфином.

Согласно документу, доля облигаций РЖД и связанных эмитентов в расширенном инвестиционном портфеле ГУК ВЭБ, которая управляет пенсионными накоплениями 39 миллионов будущих пенсионеров, не должна превышать 20%.

РЖД планируют размесить в 2020 году бессрочные облигации на сумму 370 миллиардов рублей. Эти средства нужны бюджету железнодорожной монополии, чтобы оплатить программу капитальных вложений, которую в противном случае пришлось бы сократить в четверо, говорил ранее глава компании Олег Белозеров.

Вслед за РЖД на рынок «вечного долга» придут и другие госкорпорации. Размещение бессрочных облигаций было выбрано правительством в качестве главного механизма поддержки бюджетов госкомпаний, затрещавших по швам из-за падения цен на сырье и рецессии в экономике.

Для эмитентов это хороший долг, говорит партнер ФБК Алексей Терехов: нет сроков исполнения, нет обязательств погашать. С помощью «займов навечно» госкорпорации смогут гасить текущие неотложные обязательства - например, платить зарплаты, отмечает он.

Другое преимущество - в том, что этот инструмент позволяет скрыть значительную часть долга: в отчетности по МСФО будет отражаться лишь 20-50% суммы, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник, знакомый с обсуждением.

Помимо негосударственных пенсионных фондов, управляющих накоплениями населения почти на 3 триллиона рублей, покупателями таких облигаций могут стать госбанки, говорит старший аналитик «БКС премьер» Сергей Суверов. Свободный запас ликвидности, который может направлен в вечный долг, составляет 700 млрд рублей, оценивает он.

Для банковской системы основным источником фондирования остаются вклады населения (31,5 трлн рублей на 1 апреля). Однако на фоне кризиса рассчитывать на их рост не приходится. Когда запасы свободных рублей будут исчерпаны, на помощь придет «печатный станок» ЦБ.

Центробанк, скорее всего, внесет вечные облигации ломбардный список, говорит партнер ФБК Алексей Терехов Терехов. Это даст банкам возможность покупать их и сразу закладывать, получая назад свои деньги - в качестве кредита регулятора.