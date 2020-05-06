Расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» Каспийской флотилии в ходе тренировки совершили выход из пункта дислокации в район сосредоточения.

Личный состав подразделения по сигналу был приведён в боевую готовность, военнослужащие получили оружие, экипировались и убыли в парк для подготовки боевых машин к маршу, пишет пресс-служба Минобороны России.

Противокорабельные комплексы «Бал» совершили марш по побережью Каспийского моря в район формирования колонн, где были определены задачи, маршрут и порядок движения в район сосредоточения.

В ходе выполнения учебных задач военнослужащие БРК также отработали занятие позиционного района с приведением ракетных комплексов к бою, манёвр и смену огневых позиций. Был приведён в боевое положение самоходный командный пункт управления связи «Минерал», после чего расчёт пункта приступил к выполнению мероприятий по боевому слежению за надводной обстановкой.

Всего в ходе тренировки противокорабельных ракетных комплексов «Бал» было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники, в том числе стартовые пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, самоходные командные пункты управления связи «Минерал» и военные тягачи Урал-4320.

В соединениях надводных кораблей Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа определились экипажи кораблей, которые в летнем периоде обучения на морских полигонах будут претендовать на получение звания «ударных».

Всего в соединениях КФл претендуют на почетное звание экипажи 10 кораблей и катеров, в их числе: ракетные корабли «Татарстан», и «Дагестан», малые ракетные корабли «Великий Устюг», «Углич», «Град Свияжск», также малые артиллерийские корабли «Махачкала», «Астрахань», базовый тральщик «Магомед Гаджиев» и др.

В ходе летнего периода обучения экипажам предстоит сдать зачеты по профессионально-должностной подготовке, общим дисциплинам боевой и физической подготовки, также моряки отработают комплекс учебно-боевых задач с боевой стрельбой и применением всех видов вооружения кораблей.

В воинских частях и соединениях Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа завершились мероприятия по подготовке кораблей, вооружения, военной техники (ВВТ) и материально-технической базы к эксплуатации в летних условиях.

Так, в пунктах базирования корабельных соединений КФл экипажи надводных кораблей, катеров и судов обеспечения выполнили в полном объёме специальные работы по техническому обслуживанию механизмов, узлов, приборов и агрегатов, а также отработан комплекс мероприятий по их подготовке к новому периоду обучения.

В соединениях были проведены проверки корабельного электрооборудования, систем вентиляции и оповещения, произведена покраска элементов корпуса, верхних и нижних палуб. Водолазы выполнили осмотры подводной части кораблей, в ходе которых просматривались донно-забортная арматура и выступающие части корпусных конструкций.

В ходе отработки пунктов плана по переводу ВВТ и проведении специальных регламентных работ были задействованы все экипажи кораблей флотилии.

На Каспийской флотилии прошли занятия с командирами батальонной и ротной тактических групп по выполнению мероприятий взаимодействия с артиллерийскими подразделениями морской пехоты.

На занятии офицеры изучили основы применения артиллерии при совершении марша общевойсковых подразделений в составе колонн по узким участкам горно-лесистой местности. Особое внимание было уделено системе огня артиллерии, которая получила название «огневой коридор», применяемая для прикрытия движения войск.

Система «огневой коридор» включает ведение сосредоточенного огня по участкам вероятных засад, районам нахождения противника и по господствующим высотам.

Часть артиллерии занимает огневые позиции на господствующих высотах в готовности к ведению огня прямой и полупрямой наводкой с задачей поражения мелких групп противника и его огневых средств, а также на участках прохода войсками важных районов местности таких, как перевалы, ущелья, дефиле и т.д. Создание таких групп артиллерии позволяет в кратчайшие сроки осуществлять уничтожение противника.

На втором этапе занятия командиры подразделений на практике отработали организацию управления, порядок взаимодействия, целеуказание и постановку задач командирам артиллерийских подразделений с применением радиостанций «Азарт». Офицеры разделились на группы, часть выступала за артиллерию, другие за батальонную тактическую группу. Оценивались быстрота принятия решения, последовательность и правильность постановки задач по организации применения артиллерии.

Рассмотренные особенности применения артиллерии являются актуальными в современных условиях, а их учет и использование будут способствовать успешному выполнению поставленных задач в современном общевойсковом бою.