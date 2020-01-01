На верфі Bulyard Shipbuilding Industry AD у болгарській Варні, Болгарія було спущено на воду багатофункціональний катер «Диспетчер», побудований за проєктом POSS-4031 Миколаївського ПКБ «Торола Дизайн Груп».

Про це повідомляє спільнота “Миколаїв – місто корабелів”.

Катер проєкту POSS-4031 призначено для перевезення пасажирів в акваторії Чорного та Азовських морів, обслуговування морських платформ й інших споруд, пошуково-рятувальних операцій тощо.

Згідно з джерелами, замовником судна є українська компанія. Довжина рейдового катера становить понад 23.27 метри, ширина – понад 7 метрів. Швидкість катеру становить 18 вузлів. Пасажиромісткість – 40 осіб.

Фото з сайту ММК