США передали Україні військової допомоги на 25 мільйонів доларів
|19:45 22.05.2020
|Украина
Український “Відділ оборонного співробітництва” отримав чергову партію військової допомоги від Уряду Сполучених Штатів Америки.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.
США передали військову допомогу Збройним силам України загальною вартістю понад 25 мільйонів доларів для використання у зоні ООС. В перелік входять пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання, повідомило Посольство США в Україні.
“Попри COVID-19, ми продовжуємо надавати Україні допомогу в галузі безпеки! Цього тижня Відділ оборонного співробітництва отримав пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання загальною вартістю понад 25 мільйонів доларів для використання у зоні ООС”, – відзначили в пресслужбі Посольства.
“США рішуче стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії”, – додали американські дипломати.
Варто нагадати, що попри неодноразові заходи з надання Урядом США військової допомоги для захисту від агресії РФ на сотні мільйонів доларів, Україна також почала й закупівлю необхідного озброєння за власний кошт. Зокрема, за словами посла України в США Володимира Єльченко, у цьому році Україна планує замовити та отримати з США три великих партій озброєння для Збройних сил.
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