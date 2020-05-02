Український “Відділ оборонного співробітництва” отримав чергову партію військової допомоги від Уряду Сполучених Штатів Америки.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

США передали військову допомогу Збройним силам України загальною вартістю понад 25 мільйонів доларів для використання у зоні ООС. В перелік входять пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання, повідомило Посольство США в Україні.

“Попри COVID-19, ми продовжуємо надавати Україні допомогу в галузі безпеки! Цього тижня Відділ оборонного співробітництва отримав пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання загальною вартістю понад 25 мільйонів доларів для використання у зоні ООС”, – відзначили в пресслужбі Посольства.

“США рішуче стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії”, – додали американські дипломати.

Варто нагадати, що попри неодноразові заходи з надання Урядом США військової допомоги для захисту від агресії РФ на сотні мільйонів доларів, Україна також почала й закупівлю необхідного озброєння за власний кошт. Зокрема, за словами посла України в США Володимира Єльченко, у цьому році Україна планує замовити та отримати з США три великих партій озброєння для Збройних сил.