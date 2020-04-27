Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что КПВВ на административной границе Украины и временно оккупированного РФ Крыма будут закрыты до 22 июня.

По его словам, Кабмин внес изменения в нормативные акты онтосительно пересечения административной границы Украины, пишет ZN,UA.

"Вчера (21 мая) Кабинет министров Украины обнародовал постановление № 392 об адаптивном выходе с карантина, и в соответствии с этим постановлением, внесены изменения в нормативные акты правительства, в частности и в распоряжение №291, которым регламентируется пересечение административной границы и функционирование контрольных пунктов въезда-выезда на границе с оккупированным Крымом. И срок действия этого распоряжения продлен до 22 июня", - Демченко.

Отмечается, что этим распоряжением функционирование КПВВ на границе с Крымом временно прекращено. На материковую Украину могут попасть люди, которые прописанны за пределами оккупированной территории.

"...руководителем Государственной пограничной службы могут быть приняты отдельные решения в отношении отдельных граждан в случае оснований гуманитарного характера", - резюмировал Демченко.

Ранее, в рамках борьбы с коронавирусом Кабинет министров закрыл больше сотни пропускных пунктов через украинскую границу. Кроме того, 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев. В рамках запрета, на территорию страны не могли въехать иностранцы и граждане без гражданства. В конце марта Украина полностью закрыла свои границы.