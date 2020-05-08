Суд в Крыму требует объявить в розыск активиста Эдема Бекирова

18:45 22.05.2020   Крым

Судья подконтрольного Кремлю Центрального районного суда Симферополя Сергей Деменок постановил объявить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова в розыск.

Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Алексей Ладин.

«Прокурор просила объявить Эдема Бекирова в розыск, избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, а также приостановить дело на период розыска Бекирова. Защита возражала по всем позициям, кроме приостановления уголовного дела. Суд принял решение объявить Бекирова в розыск, который поручен прокуратуре Крыма. Меру пресечения в отношении подзащитного суд избирать не стал, сославшись на медицинские показатели его здоровья», – рассказал Ладин.

Адвокат также добавил, что в ближайшее время обжалует решение суда по розыску Бекирова.

До этого российский судья в Крыму постановил «принудительно доставить» Эдема Бекирова на судебное заседание, назначенное на 22 мая.

Ранее сообщалось, что суд в Крыму возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Эдема Бекирова, который в сентябре 2019 года был освобожден из СИЗО в результате обмена удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией.

Защита крымскотатарского активиста планирует добиться повторного приостановления судебного разбирательства по этому делу.



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