Суд в Крыму требует объявить в розыск активиста Эдема Бекирова
|18:45 22.05.2020
|Крым
Судья подконтрольного Кремлю Центрального районного суда Симферополя Сергей Деменок постановил объявить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова в розыск.
Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Алексей Ладин.
«Прокурор просила объявить Эдема Бекирова в розыск, избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, а также приостановить дело на период розыска Бекирова. Защита возражала по всем позициям, кроме приостановления уголовного дела. Суд принял решение объявить Бекирова в розыск, который поручен прокуратуре Крыма. Меру пресечения в отношении подзащитного суд избирать не стал, сославшись на медицинские показатели его здоровья», – рассказал Ладин.
Адвокат также добавил, что в ближайшее время обжалует решение суда по розыску Бекирова.
До этого российский судья в Крыму постановил «принудительно доставить» Эдема Бекирова на судебное заседание, назначенное на 22 мая.
Ранее сообщалось, что суд в Крыму возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Эдема Бекирова, который в сентябре 2019 года был освобожден из СИЗО в результате обмена удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией.
Защита крымскотатарского активиста планирует добиться повторного приостановления судебного разбирательства по этому делу.
Ще на цю тему:
Постійна рада ОБСЄ розглянула депортацію кримських татар і "призов" в окупованому Криму
Сенцов назвав загрозу для режима Путіна у Криму
Україна показала в ООН людські обличчя трагедії окупованого Криму
Адвокат фігурантів красногвардійської “справи Хізб ут-Тахрір” заявила про порушення: суд порушив право на захист
Правозащитники обсудят гибридную депортацию крымских татар
Засудженого в Росії до 17 років ув'язнення кримчанина Сейтосманова етапували в колонію – адвокат
"Мета окупаційної влади – позбутися незручного народу" - Барієв