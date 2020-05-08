Україна подала в трибунал ООН меморандум щодо захоплення кораблів і моряків ВМСУ біля Керченської протоки
|18:30 22.05.2020
|Крым
Міністерство закордонних справ України 22 травня подав до Міжнародного трибуналу з морського права ООН Меморандум проти Росії у справі про незаконне захоплення російськими військовими трьох кораблів та моряків ВМСУ в районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року.
Рішення трибуналу очікується протягом 2022-2023 року.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, який призначений Агентом України в цій справі, пише Центр журналістських розслідувань.
«Сьогодні важливий день, до якого команда українських дипломатів та юристів-міжнародників готувалася майже рік. 22 травня 2020 року ми подали в Міжнародний морський трибунал Меморандум проти Російської Федерації у справі про незаконне затримання трьох кораблів Військово-Морського флоту України і 24 членів їх екіпажу», – написав Єнін.
Він зазначив що в документі вказані факти, докази, показання свідків щодо порушень Росією міжнародних конвенцій, що мали місце 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки.
Також, наголосив Єнін, у Меморандумі згадується переможне для України рішення, яким Міжнародний морський трибунал у 2019 році зобов’язав Росію звільнити незаконно захоплені малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь», буксир «Яни-Капу» та 24 українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.
«Це рішення стало чітким сигналом для всього світу, що Росія не може порушувати міжнародне право безкарно. Я щиро вдячний за самовіддану і титанічну працю заради цієї перемоги всій тогочасній команді МЗС, ВМС ЗСУ, юристам, які їм допомагали», – додав заступник очільника МЗС.
Крім того, зазначив він, хоча Україні вдалося повернути українських моряків з полону, однак «моральна та матеріальна шкода, заподіяна за час незаконного утримання нашим військовим та суднам, має свою ціну».
«І ми не залишимо це без міжнародної правової відповіді. Я, як Агент України в цій справі, найкращі британські та українські юристи будемо прагнути отримати від Трибуналу рішення про те, що Російська сторона порушила вимоги міжнародного морського права, заборону в майбутньому вчиняти подібні дії та виплатити моральну і матеріальну компенсацію морякам за їх незаконне утримання 9 місяців під вартою та варварське поводження з українськими судами», – вказав Єнін.
За його словами, у РФ буде три місяці на висловлення заперечень щодо юрисдикції в цій справі.
«Запевняю всіх, захищати своїх людей і територію ми будемо всіма можливими правовими засобами. На нашому боці Конвенція ООН з морського права, загальне міжнародне право, практика ЄСПЛ, беззаперечні факти та віра в перемогу. Рішення трибуналу очікуємо протягом 2022-2023 року», – додав заступник міністра.
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Україна подає до Міжнародного трибуналу ООН Меморандум у справі про захоплення моряків та кораблів
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