Помер відомий український політик, депутат кількох скликань Верховної Ради України, прем'єр-міністр АР Крим Анатолій Матвієнко.

Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький на своїй сторінці у Facebook, пише Центр журналістських розслідувань.

«Помер Анатолій Сергійович Матвієнко. Він завжди був патріотом і справжнім українцем, у незалежній Україні завжди був одним з лідерів національно-демократичних сил. Анатолій Матвієнко любив і підтримував українську культуру, історичні дослідження. У нього завжди була мрія об‘єднати українські церкви, бачити Україну сильною і соборною», – написав Княжицький.

Анатолію Матвієнко було 67 років.

Він був одним із засновників Української народної партії «Собор». Після об’єднання партії у 2002 році з Українською Республіканською Партією Матвієнко до 2011 року був головою об’єднаної Української республіканської партії «Собор».

У 1996-1998 роках був головою Вінницької облдержадміністрації. З березня по вересень 2005 року займав посаду голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Анатолій Матвієнко був народним депутатом шести скликань Верховної Ради України: 1-го скликання (1990-1994) від КПУ; 3-го скликання (1998-2002) від Народно-демократичної партії; 4-го скликання (2002-2005) від УРП «Собор» за списком Блоку Юлії Тимошенко; 5-го скликання (2006-2007) від УРП «Собор»; 6-го скликання (2007-2012) від УРП «Собор» за списком блоку «Наша Україна – Народна Самооборона»; 8-го скликання (2014-2019) від партії «Блок Петра Порошенка».

Мав науковий ступінь доктора політичних наук, нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.