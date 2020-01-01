У воздушных границ Ливии над Средиземным морем с ночи подняты в воздух до 10 самолетов ВВС Турции.

Среди них 3 топливозаправщика KC-135 Stratotankers и 1 AWACS. Как пишет группа Информационное сопротивление, об этом в Твиттер сообщает ресурс Kavkaz Center.

Также сообщается, что подтверждена информация о приземлении в городе Мисрата на северо-западе Ливии тяжелого ударного самолета ВВС Турции Lockheed AC-130 Spectre.