Датская компания Maersk будет осуществлять судозаходы на ТИС-Контейнерный терминал в порту Пивденный.



Лидер контейнерных грузоперевозок, компания Maersk (Дания) с конца мая 2020 года консолидирует свои судозаходы в одном украинском порту - Пивденном, где продолжит работать с контейнерным терминалом ТИС.

Об этом, как пишет ЦТС, сообщил совладелец группы терминалов ТИС Андрей Ставницер в Facebook.

"Доля Maersk в общем контейнерном грузообороте Украины с 2018 года выросла на 40%. Указанный прирост произошел именно в ТИС, во многом благодаря нашим контейнерным поездам", - говорится в сообщении.

По словам Ставницера, ТИС первым начал работать с уникальным сервисом контейнерных поездов еще в 2017 году. Первый регулярный "блок-поезд" начал ходить по маршруту ТИС-Днепр-ТИС и очень быстро продемонстрировал грузовладельцам свою эффективность.

Совладелец группы терминалов также отметил, что ТИС еженедельно отправляет 15 поездов по разным маршрутам в Украине: Днепр, Киев, Харьков, Тернополь, Чернигов. При этом, в ближайшее время ожидается расширение сети контейнерных поездов в страны ближнего зарубежья.

"За три года функционирования железнодорожной сети перевозок контейнеров уже половина контейнерного оборота ТИС "пересела" с автомобильного транспорта на поезда. По оценкам экспертов, именно эффективность сервиса контейнерных поездов послужила причиной принятия Maersk решения о консолидации своих грузопотоков в ТИС", - добавил Ставницер.

В марте 2018 года Maersk Line объявила об уходе из порта Одесса и переводе азиатского сервиса МЕ-3 в терминал ТИС (акватория порта Южный) и Черноморский рыбный порт.