Измаильский морской порт в январе-апреле 2020 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,8% — до 1,278 млн тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины», пишет издание Порты Украины.

Переработка экспортных грузов снизилась на 15,9% — до 1,079 млн тонн, транзитных — на 32,2%, до 145,9 тыс. тонн, импортных — на 2,9%, до 53,63 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов сократилась на 4,4% — до 76,38 тыс. тонн. В частности, переработка масла снизилась на 3,6% — до 41,07 тыс. тонн, химических грузов на 3,7% — до 34,69 тыс. тонн.

Переработка сыпучих грузов сократилась на 18,4% — до 1,089 млн тонн. В частности, перевалка руды снизилась на 19,9% — до 961,19 тыс. тонн, угля — на 48,8%, до 37,81 тыс. тонн, химических грузов и минеральных удобрений — в 3,6 раза, до 2 тыс. тонн. Переработка строительных грузов увеличилась на 84,7% — до 24,32 тыс. тонн. Перевалка хлебных грузов составила 11,72 тыс. тонн. Переработка других сыпучих грузов выросла на 40,5% — до 52,64 тыс. тонн.

Перевалка тарно-штучных грузов сократилась на 19,3% — до 112,53 тыс. тонн. В частности, переработка черных металлов снизилась на 6,6% — до 76,4 тыс. тонн, в том числе металлопроката — на 5,8%, до 67,5 тыс. тонн, других грузов черных металлов — на 31,8%, до 6,92 тыс. тонн, перевалка чугуна составила 1,98 тыс. тонн.

Переработка химических грузов и минеральных удобрений сократилась на 44,1% — до 23,92 тыс. тонн. Перевалка цемента в таре составила 2,87 тыс. тонн. Переработка других тарно-штучных грузов снизилась на 37% — до 9,31 тыс. тонн.

Измаильский морской порт расположен в акватории Килийского устья реки Дунай. Количество грузовых причалов — 24, длина грузового причального фронта — 2,696 километра. В порту работают портовые операторы ГП «Измаильский морской торговый порт», ООО «Сервиспорт», ООО «Вилле Форте Украина» и ООО «Измаильский элеватор».

Измаильский морской порт в 2019 году сократил грузооборот по сравнению с предыдущим годом на 8,5% — до 4,283 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 2,7% (в 2018 году — 3,5%, в 2017 году — 3,8%).