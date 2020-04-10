МО России подписало контракт на строительство двух вертолетоносцев в Крыму - источник

16:40 22.05.2020   Керчь

Минобороны подписало с керченским судостроительным заводом "Залив" контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) на общую сумму около 100 млрд рублей. 

Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Контракт подписан, его общая стоимость - около 100 млрд рублей. Закладка кораблей должна состояться в ближайшие недели", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением информации о контракте. В пресс-службе завода "Залив" сообщили ТАСС, что предприятие технически готово построить вертолетоносцы в интересах ВМФ России, но отметили, что не имеют информации о сделке и сроках закладки кораблей.

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. морских пехотинцев; они оснащены доком для катеров, транспортируют бронетехнику. Корабли этого класса ранее в РФ, а до этого в СССР не строились.

Ранее источники в оборонно-промышленном комплексе и судостроительной отрасли сообщили агентству, что технический проект на УДК подготовлен и соответствует техзаданию главкомата ВМФ. Полное водоизмещение вертолетоносцев составит около 25 тысяч тонн, максимальная длина корпуса – около 220 метров. Один корабль сможет нести на борту более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров и сможет перевозить до 900 морпехов. 

Завод "Залив" – одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе, захваченное Россией после аннексии Крыма. Последние 20 лет завод в основном изготавливал корпуса сухогрузов и балкеров, выполнял заказы для буровых платформ и занимался судоремонтом. Верфь в Керчи имеет стапельное место для постройки кораблей и судов длиной до 300 метров и шириной до 50 метров.



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