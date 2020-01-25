Біля грецького узбережжя вдруге за тиждень стався потужний землетрус
|16:00 22.05.2020
|Греция
Неподалік від міста Іерапетра, що на грецькому острові Крит, стався землетрус магнітудою 5,1.
Як пише Укрінформ, про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.
"Землетрус магнітудою 5,1 стався за 58 км на південь від Іерапетра, Греція", - йдеться у повідомленні.
Епіцентр був зареєстрований на глибині 10 км. Землетрус стався о 05:40 за київським часом.
Інформації про завдану шкоду або постраждалих внаслідок двох землетрусів наразі немає.
Як повідомлялося, на початку тижня неподалік від міста Іерапетра, що на грецькому острові Крит, стався землетрус магнітудою 5,3.
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