Эксперты Главгосэкспертизы России изучили проектную документацию и результаты инженерных изысканий на второй этап строительства высоковольтных линий энергопередачи для подключения Таврической ТЭС (Симферопольской ПГУ-ТЭС) и выдали положительное заключение.

Реализация этого проекта позволит добиться энергонезависимости оккупированного Крыма, сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России, пишет Крыминформ.

«Проектом в рамках этапа строительства 2/3 предусмотрена реконструкция с полной заменой оборудования воздушных линий ВЛ 110 кВ Таврическая ТЭС – Симферопольская №1 и КВЛ 110 кВ Симферопольская – Центральная. Также в рамках реализации проекта протянут воздушные линии КВЛ 110 кВ Симферопольская – Южная. Общая протяженность трасс линий электропередачи составит 36,646 км», – говорится в сообщении.

Застройщиком выступит ГУП «Крымэнерго». Генеральным проектировщиком – ООО «Ленэлектромонтаж». Отмечается, что материалы для изучения были выданы повторно. После проведения первичной экспертизы был скорректирован ряд проектных решений.

Первый блок Таврической ТЭС был введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года, в марте 2019 года ТЭС была запущена на полную мощность. Проектируемые трассы высоковольтных линий будут расположены в Симферопольском районе и частично на территории самого Симферополя.