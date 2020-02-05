Главгосэкспертиза одобрила проект строительства ЛЭП к Таврической ТЭС в Крыму
|15:40 22.05.2020
|Крым
Эксперты Главгосэкспертизы России изучили проектную документацию и результаты инженерных изысканий на второй этап строительства высоковольтных линий энергопередачи для подключения Таврической ТЭС (Симферопольской ПГУ-ТЭС) и выдали положительное заключение.
Реализация этого проекта позволит добиться энергонезависимости оккупированного Крыма, сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России, пишет Крыминформ.
«Проектом в рамках этапа строительства 2/3 предусмотрена реконструкция с полной заменой оборудования воздушных линий ВЛ 110 кВ Таврическая ТЭС – Симферопольская №1 и КВЛ 110 кВ Симферопольская – Центральная. Также в рамках реализации проекта протянут воздушные линии КВЛ 110 кВ Симферопольская – Южная. Общая протяженность трасс линий электропередачи составит 36,646 км», – говорится в сообщении.
Застройщиком выступит ГУП «Крымэнерго». Генеральным проектировщиком – ООО «Ленэлектромонтаж». Отмечается, что материалы для изучения были выданы повторно. После проведения первичной экспертизы был скорректирован ряд проектных решений.
Первый блок Таврической ТЭС был введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года, в марте 2019 года ТЭС была запущена на полную мощность. Проектируемые трассы высоковольтных линий будут расположены в Симферопольском районе и частично на территории самого Симферополя.
Ще на цю тему:
Путин подписал закон о зонах безопасности вокруг объектов ТЭК, в первую очередь это касается Крыма
Для электрификации ж/д путей Крыма требуется модернизация двух ТЭЦ
Окупанти готують в Криму масові відключення електрики
Новая подстанция в Крыму обеспечит электричеством военный городок Черноморского флота РФ
Московский "Энерго-Инж" построит подстанцию в Крыму
Счетная палата обратится в прокуратуру из-за нарушений при обновлении электросетей Крыма
"Россети" отмежевались от электросетей оккупированного Крыма