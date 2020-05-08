Черноморский флот оккупантов учился действовать в кризисных ситуациях
|15:20 22.05.2020
|Крым
Личный состав Черноморского флота страны-агрессора России провел тренировку действий при возникновении кризисных ситуаций.
Тренировка прошла в рамках проверки дежурных смен, несущих круглосуточное боевое или оперативное дежурство. Как пишет Новый Севастополь, об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.
По замыслу тренировки дежурным сменам воинских частей и соединений ЧФ были объявлены различные вводные, моделирующие кризисные ситуации, в том числе возникновение пожара, аварийное происшествие с участием военной техники, стихийное бедствие, нападение на КПП и обнаружение подозрительных предметов на территории воинской части.
Дежурные смены отработали типовые алгоритмы действий от получения первичного доклада о происшествии до доклада командиру подразделения о выполненных поминутно мероприятиях и передаче управления специально разворачиваемой оперативной группе.
При оценке проведения действий военнослужащих учитывались такие показатели, как время сбора и обобщения данных о кризисной ситуации, умение быстро принимать решения, правильно распределять ресурсы и выполнять алгоритмы действующих нормативов.
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