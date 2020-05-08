В Крыму за сутки выявлено 10 случаев заражения COVID-19

15:00 22.05.2020   Крым

В оккупированном Крыму за сутки зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 

Об этом 22 мая сообщил т.н. " глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«У нас за истекшие сутки 10 заболевших, – привел данные Аксёнов. – Сакский район у нас – лидер».

Коронавирус выявлен  у лифтера, повара и двух медработников Сакской районной больницы

При этом два случая были зафиксированы в Ялте, это один из уже известного нам очага, контактный по ранее подтвержденному случаю, он находился под медицинским наблюдением в одном из обсерваторов и по результатам обследования на 10 день по подтверждению переведен в инфекционную больницу. Второй случай выявлен в ходе мониторинга за лицами с диагнозом ОРВИ в категории старше 65 лет, это житель Ялты. Предварительно из эпиданамнеза он никуда не выезжал, мероприятия по этому очагу и круг контактных уточняется, — заявила Пеньковская.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 324 случая COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 130 пациентов, 9 человек скончались.

С 18 мая на территории аннексированного полуострова прекратил действовать "режим самоизоляции граждан" – требование оставаться дома заменено на рекомендацию. С начала недели разрешено возобновить работу практически всем предприятиям в Крыму, кроме компаний курортной сферы, общепита, культурной сферы и ряда других направлений.



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