Согласно данным апрельского мониторинга в городах северной части оккупированного Крымского полуострова – Армянске и Красноперекопске – зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха по оксиду углерода.

Наблюдения проводятся службой гидрометцентра ежедневно 2–4 раза в сутки. Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, бенз(а)пирена и ряда других загрязняющих веществ, пишет flot2017.

Для оценки качества атмосферного воздуха, полученные концентрации загрязняющих веществ (в мг/м3 или мкг/м3) сравнивают с предельно допустимыми концентрациями (ПДК). Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

СИ — наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДКм.р., из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

НП — наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями (выражается в %).

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1. Если значения СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В течение месяца в Армянске загрязнение атмосферного воздуха города наблюдалось по пяти показателям: взвешенным веществам, диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, формальдегиду.

Значение СИ для взвешенных веществ равно 1, значение НП равно 7%- повышенное загрязнение.

Значение СИ для диоксида серы равно 1, значение НП равно 1% — поавшенное загрязнение.

Значение СИ для оксида углерода равно 1, значение НП равно 30% — высокое загрязнение.

Значение СИ для диоксида азота равно 2, значение НП равно 3% — повышенное загрязнение.

Значение СИ для формальдегида равно 1, значение НП равно 4% — повышенное загрязнение.

В г. Красноперекопск также наблюдалось загрязнение атмосферного воздуха по пяти показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, хлористому водороду, формальдегиду.

Значение СИ для взвешенных веществ равно 1, значение НП равно 4% — повышенное загрязнение.

Значение СИ для оксида углерода равно 1, значение НП равно 32% — высокое загрязнение.

Значение СИ для диоксида азота равно 1, значение НП равно 3% — повышенное загрязнение.

Значение СИ для хлористого водорода равно 3, значение НП равно 6% — повышенное загрязнение.

Значение СИ для формальдегида равно 1, значение НП равно 3% — повышенное загрязнение.

Фото: flot2017

Отмечается, что оценка уровня загрязнения воздуха за месяц является ориентировочной. На основании полного объема полученных результатов за год будет проведена и представлена окончательная оценка.