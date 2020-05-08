Черноморский флот оккупантов провел на озере Донузлав учения
|14:20 22.05.2020
|Крым
Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Черноморского флота страны-агрессора провели учение по организации переправы военной техники и военнослужащих через озеро Донузлав в оккупированном Крыму.
Плавающие транспортёры доставили на противоположный берег водной преграды 10 автомобилей «Урал» и «Камаз», пишет Новый Севастополь сл ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.
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В ходе второй части учения личный состав отработал действия по восстановлению электропитания после условного повреждения причального фронта «противником», с применением передвижных электростанций АД-100
В мероприятии было задействовано более 200 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.
Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.
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