Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Черноморского флота страны-агрессора провели учение по организации переправы военной техники и военнослужащих через озеро Донузлав в оккупированном Крыму.

Плавающие транспортёры доставили на противоположный берег водной преграды 10 автомобилей «Урал» и «Камаз», пишет Новый Севастополь сл ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

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В ходе второй части учения личный состав отработал действия по восстановлению электропитания после условного повреждения причального фронта «противником», с применением передвижных электростанций АД-100

В мероприятии было задействовано более 200 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.