Один із районних голів Софії висловився за те, щоб прибрати пам’ятник епохи комунізму на честь «радянських визволителів» Болгарії у 1944 році з громадського парку у столиці Болгарії.

Голова Лозенецького району Софії Костянтин Павлов звернувся з такою ініціативою до мера Софії, бо вважає, що «місто має бути звільнене від символів тоталітарної епохи». Таке прохання міського посадовця стало відповіддю на отриманого ним раніше листа від посла Росії в Болгарії Анатолія Макарова, в якому дипломат висловив «глибоке обурення» пропозицією Павлова прибрати пам’ятник з міського району, яким він керує. Павлов заявив, що переслав листа посла до МЗС Болгарії і чекає реакції, пише Радіо Свобода.

Болгарський посадовець пропонує перемістити пам’ятник у музей, а якщо під пам’ятником будуть знайдені останки радянських солдатів, то їх слід «поховати згідно з гуманітарним законодавством» на одному із софійських кладовищ.

Російський посол Макаров заявив, що розкопки останків «можуть бути інтерпретовані як спроба реабілітувати нацизм».

Нинішня суперечка щодо пам’ятника в Болгарії виникла на тлі дипломатичного загострення між Росією та Чехією через пам’ятник радянському маршалу Івану Конєву у Празі. Пам’ятник був демонтований 3 квітня цього року за рішенням ради Прага 6. Російська сторона висловила «рішучий протест» проти демонтажу монумента, назвавши його «вандальськими діями», і розцінила подію «як недружній крок». Мерові Праги і головам двох районів надали охорону поліції через повідомлення про ймовірну підготовку замаху на них з боку Росії.