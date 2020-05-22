Трамп підтвердив, що США вийдуть з договору про відкрите небо через Росію

13:40 22.05.2020   Россия

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати вийдуть з Договору про відкрите небо і заявив, що таке рішення його змусила прийняти Росія. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Росія не дотримувалась договору, тому поки вони не дотримуються - ми вийдемо", - сказав Трамп журналістам у четвер.

Договір 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного. Рішення Трампа може вплинути на здатність американських військових вести повітряне спостереження за Росією та іншими країнами-членами.

Трамп вважає, що вихід США змусить Москву повернутися до столу переговорів.

"Є шанс, що ми можемо укласти нову угоду або зробити щось, щоб відновити цю угоду", - сказав Трамп. 

Він також заперечував, що вихід США збільшить напруженість у відносинах з Росією. "Ні, я думаю, що у нас будуть дуже хороші відносини з Росією", - сказав президент США.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати повністю вийдуть з договору через шість місяців, додавши, що "ми можемо, однак, переглянути наш вихід, якщо Росія повернеться до повного дотримання договору".

У серпні 2019 року США офіційно вийшли з Договору про ядерні сили середньої дальності з Росією, поклавши край епохальному пакту про контроль над озброєннями, що обмежив розробку ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 кілометрів.



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